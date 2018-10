Stal sa z neho vykladač kariet Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Váhavý veštec je príbeh o dôchodcovi, pre ktorého tri dámy vymyslia bizarný plán, aby sa stal veštcom. A on sa ním naozaj stal, skvelým vykladačom kariet… až do jednej osudnej chvíle.

Norbert Zelenka má sedemdesiattri rokov a existenčné starosti, pretože svoje dôchodkové úspory rozdal. Bývalý účtovník sa na staré kolená utiahne do mestečka pri jazere Ontario. V skromnom domčeku mu robí spoločnosť iba jeho čivava, inak je celkom sám. Tak je to až do dňa, keď Carlottin klub – trojica starých dám, ktoré hľadajú, čím si vyplniť čas – zistí, že starec si nosí jedlo z charity. Vymyslia bizarný plán, ako mu pomôcť z núdze. Dlho ho musia presviedčať, no Norbert napokon neochotne pristane, že sa stane vykladačom kariet.

Samota a život prežitý v ústraní urobili z Norberta prekvapujúco vnímavého pozorovateľa a teraz aj brilantného vykladača. Spočiatku pri seansách váha, trápi sa pochybnosťami, no chýr o jeho neuveriteľne presnom veštení sa rýchlo rozletí po celom okolí. Klienti sa hrnú a úspechy naplnia Norberta nikdy nepoznanou sebaistotou. Konečne robí to, na čo bol predurčený.

Budúcnosť sa zdá ružová, no všetko sa zvrtne v deň, keď bez stopy zmizne mladá žena, ktorá si pri seanse vytiahla karty prorokujúce nešťastie.

Váhavý veštec je feel-good román o priateľstve, osamelosti a dozrievania na sklonku života. Očarujúci príbeh o tom, že nikdy nie je neskoro naučiť sa niečo nové. Je nádherné sledovať, ako sa Norbert učí počúvať druhých, ako objavuje sám seba a využíva intuíciu. Je krásne sledovať, ako v príbehu rastie a dozrieva, čo je v tomto neistom svete občas naozaj vzácne.

Je to kniha, ktorú budete čítať s úsmevom na perách a v dobrej nálade. Zábavná a vtipná.

„Norbert,“ skúsila to z iného konca Birdie, „máte vrodenú intuíciu.“

Zamračil sa. „Nemám.“

„Akoby nie,“ presviedčala ho. „Raz ste Margaret povedali, že jej obraz s petúniami sa predá – a o dve hodiny bol predaný. Keď v galérii zazvoní telefón, vždy poviete vopred, kto volá a čo chce, a zvyčajne máte pravdu. A mňa ste sa raz opýtali, čo by som urobila, keby som vyhrala v lotérii, a presne v ten deň som našla vo vrecku päťdesiatdolárovú bankovku.“

„Len som sa pokúšal konverzovať,“ bránil sa. „Nemám potuchy, ako sa veští.“

„Práve preto…“ povedala Carlotta a vytiahla z čiernej kabelky knihu v mäkkej väzbe, „sme vám priniesli toto!“

Norbert chytil knihu končekmi prstov a nahlas prečítal názov: „H. M. King: Karty neklamú.“

Carlotta sa hodila na operadlo a víťazoslávne ho pozorovala rozžiarenými očami. „Pomôžeme vám, Norbert,“ povedala. „My tri máme dokopy 239 rokov skúseností prežitých na vlastnej koži. Ak prirátam vás, je to 312 rokov!“

„Prestaň!“ zahriakla ju Margaret. „Znie to, akoby sme boli spolok upírov!“

Autorke Keziah Frostovej, od detstva vášnivej čitateľke, v škole nikdy nešla matematika. Našťastie učiteľka v piatej triede ju uistila, že má veľký dar slova a ľudia raz budú s radosťou čítať, čo napíše. Keziah si neskôr otvorila súkromnú psychoterapeutickú prax, no sna o vlastnej knihe sa nikdy nevzdala. Aj ona rovnako ako hlavný hrdina Váhavého veštca verí, že človek každou novou skúsenosťou vnútorne rastie.