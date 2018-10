Pozor! Tieto látky v kozmetike vám škodia Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Hebká pokožka, zdravá pleť či príťažlivá vôňa, to všetko si vyžaduje svoju daň. Tou však nie je iba vynaložený čas a peniaze, ale bohužiaľ často aj náš zdravotný stav. Mnohé kozmetické výrobky totiž obsahujú škodlivé látky, o ktorých prítomnosti v zložení nemusíme vôbec vedieť.

Za krásu sa platí, no prečo má byť cenou naše zdravie? Túto otázku si kladú všetci výrobcovia snažiaci sa o produkciu kozmetiky bez škodlivín. Aj keď situácia na trhu sa začala zlepšovať, prípravky s nežiaducimi látkami stále ovládajú predaj. Dôvodom je slabá osveta o prítomnosti týchto prvkov, čo nás vedie k tvorbe sumáru najvyužívanejších škodlivín v kozmetike.

Phenol, phenyl – Využitie týchto látok je zo strany výrobcov obhajované kvôli dezinfekčným účinkom. O ich schopnosti ničiť bunkový obal na tele človeka sa ale nezmieňujú skoro vôbec a napriek snahe Európskej komisie ich pridávajú do krémov, šampónov aj sprchových gélov.

Sodium lauryl sulfate – Nie každý sulfát je škodlivý, no v prípade tohto prvku si dajte pozor, lebo narúša správnu pigmentáciu kože a podpisuje sa na vypadávaní vlasov. To údajne neplatí o často využívanom sodium laureth sulfate, ktorého kontraindikácie sa zatiaľ nedokázali.

Minerálny olej – Vedľajšie produkty z ropy sa pri výrobe kozmetiky využívajú hojne. Často sa stretávame s minerálnymi olejmi, ktoré sú prítomné hlavne v detských olejčekoch, kde na seba berú úlohu konzervantov, no s nežiaducom vplyvom vedúcim k zostarnutiu pokožky.

Formaldehyd – Jeden z najnebezpečnejších prvkov bol vo výrobe kozmetiky zakázaný, no neskôr sa povolilo využitie jeho derivátov. Do hry sa tak dostali najmä imidazolidinyle urea či polyoxymethylene urea schopné poškodzovať bunkové membrány.

Parabény – Boj s parabénmi zahájilo viacero výrobcov, ktorí ich kvôli negatívnemu vplyvu na hormonálne reakcie prestali používať. Stále ich však nájdeme v šampónoch, pomádach, krémoch či mydlách, ktorých zloženie ovládajú výrazným množstvom svojej esencie.

Triklosan – Hormonálnu rovnováhu narúša aj triklosan, ktorý sa využíva skoro v každom antibakteriálnom prípravku od mydiel a dezodorantov až po produkty na čistenie pleti. Aby toho nebolo málo, podľa viacerých štúdií dokáže poškodzovať ešte aj životné prostredie.

Octan olovnatý – Olovo ako jeden z najťažších kovov by sa nemalo nachádzať v žiadnej kozmetike, no opak je pravdou. Nájdeme ho v rúžoch aj vo farbách na vlasy, no rafinovaní výrobcovia ho do zloženia zakamuflujú ako octan olovnatý, ktorý nepovažujeme za silný jed.

Alternatívou je prírodná kozmetika

O prírodnej kozmetike počúvame stále častejšie ako o neškodnej a liečivej, no neplatí to vždy. S expanziou týchto produktov prichádzajú na trh falošné imitácie, no našťastie, takých nie je príliš veľa. V dobrom obchode totiž nájdeme mnoho prípravkov vyrobených len zo stromov či byliniek a práve tie majú blahodarné účinky na našu pokožku, pričom ju dokážu nielen čistiť, ale rovno aj liečiť. A najlepšie na tom je, že neobsahujú ani jednu látku nebezpečnú pre telo.