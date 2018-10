Toto všetko deti ruší pri robení si domácich úloh Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Prinútiť deti, aby šli písať domáce úlohy dá niekedy poriadne zabrať. Keď sa to však podarí, mali by ste urobiť všetko preto, aby neboli rušené. Tu je zopár veci, ktoré by mohli odpútať ich pozornosť.

Žiaden stôl

Priznajme si to, štúdium v posteli je recept na katastrofu. Posteľ by mala slúžiť len na spanie. Nejde o žiadnu trampolínu či pracovisko. Ak je izba tesná pouvažujte nad nejakým kreatívnym riešením. Napríklad skombinujte malý stolík či dosku s perforovanou stenou, na ktorú si môžete zavesiť všetko potrebné.

Zlé osvetlenie

Stolová lampa s jasným svetlom a nastaviteľnou hlavou udrží pozornosť nad knihami a ušetrí oči pred namáhaním.

Otvorené police

Zvážte namontovanie uzavierateľnej skrine aby ste uzamkli veci, ktoré pútajú pozornosť.

Kričiaca dekorácia

Pestrá stena, vesmírna raketa a strop plný fosforeskujúcich hviezdičiek vám určite v tom čase prídu ako super nápad, ale pokiaľ ide o zamedzenie rozptyľovania, nič neprekoná upokojujúcu bielu stenu.

Žiadny priestor na prechádzku

Prechádzanie sa dookola alebo kráčanie pomáha niektorým deťom sústrediť sa zatiaľ čo sa snažia si niečo zapamätať alebo hláskovať. Niektoré sa radi roztiahnu na zemi čo je podľa expertov úplne v poriadku. Priestor na štúdium by nemal byť príliš obmedzujúci.

Vy

Zatiaľ čo škôlkarom je potrebné pomáhať s domácimi úlohami ako deti rastú mali by ste si držať odstup. Nezávislé rozmýšľanie, sebavedomie, samostatné riešenie problémov môžete podporiť odstránením najväčšej (najviac milujúcej) prekážky.

