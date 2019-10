9 znamení, že vášmu Ex chýbate

Po rozchode je úplne normálne, že hľadáte každé malé znamenie, ktoré by vám napovedalo, že vášmu ex chýbate. Ktoré znamenia by ste však skutočne mali hľadať?

#1 Dostávate klasické opité správy alebo telefonáty. No tak, všetci sme to urobili. Myslíte si, že ste v poriadku a na svojho ex ste už dávno zabudli. Potom si trochu vypijete, chytíte do ruky telefón a nahnevaná správa je odoslaná. Nasledujúce ráno si prajete, aby ste mohli vrátiť čas späť.

Ak dostávate správy či dokonca telefonáty od vášho ex, keď je na záťahu, ide o celkom solídne znamenie. Keď sa jedná o alkohol, stávame sa trochu odvážnejší. Otázkou je, či opitá myseľ vždy hovorí pravdu? Vy svojho bývalého poznáte, takže by ste mali byť schopní na túto otázku odpovedať trochu ľahšie!

#2 Začne lajkovať vaše príspevky na sociálnych médiách, najmä tie, ktoré ste uverejnili pred nejakým časom. Ak vám dokonca olajkuje váš starý spoločný príspevok, je to definitívne znamenie nostalgie.

#3 Dozvedeli ste sa, že sa na vás vypytoval. Väčšina z nás má spoločných priateľov so svojim bývalými, najmä ak ste boli s nimi už dlho. Ak počujete, že sa na vás bývalý pýtal, aj keď sa len pýta, ako sa máte, je to celkom jasné znamenie.

#4 Spomína na staré časy. Ak stále hovoríte s bývalým, možno si všimnete, že sa obzerá za vašimi zážitkami a spomienkami s láskou v očiach a možno s úsmevom na tvári. Ak je to váš prípad, chýbajú mu vaše spoločné chvíle.

#5 Vidíte ho kam sa pohnete. Je normálne naraziť na niekoho z času na čas, ale ak si všimnete, že sa váš bývalý objaví omnoho častejšie ako obvykle bez udania dôvodu, opýtajte sa sami seba či to nie je jeden z príznakov, že mu chýbate.

#6 Žiarli, keď ste vonku s niekým iným. Prečo si myslíte, že je to tak? Pretože je stále zavesený na vás. Chýbate mu! Skutočnosť, že váš bývalý žiarli, keď vás vidí s niekým iným, znamená, že nechce aby ste boli s nikým iným. Inak by mu to bolo jedno, či?

#7 Chce aby ste žiarlili. Existuje mnoho spôsobov, ako skúsiť prinútiť niekoho žiarliť. Mohlo by to byť prostredníctvom sociálnych médií, objaviť sa s niekým novým na miestach, o ktorých vie, že sa na nich objavíte, oznámiť to prostredníctvom spoločných priateľov, alebo priamo. Ak by sa bývalý skutočne pohol ďalej, bolo by mu jedno či vás to trápi, alebo nie.

#8 Vždy sa snaží stretnúť. Ak sa váš bývalý chce z nejakého dôvodu s vami stretnúť, je pravdepodobné, že sa vás zúfalo snaží udržať v živote. Jediným dôvodom je to, že mu chýbate a chce vás späť.

#9 Žartuje, že mu chýbate. Vtip o niečom je jedným z najlepších spôsobov, ako sa pokúsiť odhadnúť reakciu človeka bez toho, aby to povedal vážne. Ak si váš bývalý robí srandu, že mu chýbate pravdepodobne nežartuje …

Pred tým ako vstúpite dva krát do tej istej vody si však poriadne zvážte, pre a proti.

