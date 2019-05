3 chyby, ktoré robíte pri umývaní vlasov 2 (40%) 8 votes (40%)votes

Máte zničené vlasy? A používate na ich rozčesávanie po umytí svoju starú kefu so syntetickými štetinami? Potom zrejme robíte aj tieto ďalšie chyby, ktoré môžete ľahko napraviť a získať tak krajšie a zdravšie vlasy.

Používate zlý šampón

Sulfáty – zložka, ktorá sa nachádza vo väčšine bežných šampónov – si svoju prácu odvádzajú až pridobre. Nielenže vás zbavia nečistôt, ale obnažia aj vlas samotný. Preto sú po čase vaše vlasy mdlé a bez života. Riešenie je pritom jednoduché: presedlajte na šampón bez obsahu sulfátov. Vlasy pekne umyje, ale nezbaví ich vašej novučičkej lesklej farby.

Rozčesávate si vlasy nasilu

Po umytí si vlasy najskôr vysušte v uteráku alebo len tak „na voľno“. Mokré vlasy sú totiž najnáchylnejšie na rozštiepenie. Po preschnutí začnite vlasy prečesávať riedkym hrebeňom od končekov ku korienkom. Zbavíte sa tak najspletenejších miest a zároveň si vlasy zbytočne nepoškodíte.

Fénujete sa horúcim vzduchom

Ak vaše fénovanie vyzerá tak, že prístroj na najhorúcejšom stupni namierite na jednu časť hlavy a čakáte, kým na nej vlasy úplne nevyschnú, tak by ste to mali zmeniť. Uberte na teple a snažte sa vyfénovať si vlasy čo najrýchlejšie. Nikdy nenechávajte prúdiť vzduch na jednom mieste pridlho – vedie to k lámavosti vlasov. Nakoniec zafixujte účes studeným vzduchom.

