Ako zaujať ženu, ktorá si vás nevšíma

Ohodnoť článok

Ak vás žena ignoruje a odmieta vám dať šancu, možno len chce, aby ste vyvinuli viac úsilia. Ukážte jej, že to s ňou myslíte vážne. Týchto desať tipov vám môže pomôcť, aby ste ju zaujali.

Spravte veľké gesto

Nechajte jej zamilovaný odkaz, napíšte básničku alebo jej niečo vyrobte. Prípadne jej vyznajte city verejne. Niektoré ženy si na to potrpia.

Doprajte jej priestor

Môžete skúsiť aj opačnú taktiku. Prestaňte si ju všímať. Keď uvidí, že dokážete žiť aj bez nej, možno vám konečne začne venovať pozornosť.

Všímajte si inú

Ak vie, že všetku pozornosť venujete jej, uvedomuje si, že vás nemôže stratiť. Keď si však budete všímať inú, zrejme začne žiarliť.

Opýtajte sa, prečo vás nechce

Ak ste naozaj zmätený alebo vás z ničoho nič začala ignorovať, opýtajte sa jej, čo sa stalo. Možno vás už nechce vídať, no možno išlo len o nedorozumenie. Každopádne vám to vysvetlí a budete vedieť, na čom ste.

Opýtajte sa jej kamarátov

Ak vás odbije s tým, že sa nič nestalo, môžete sa opýtať aj jej kamarátov. Ak ste niečo spravili zle, zrejme vám to vyhodia na oči a budete vedieť dôvod, prečo si vás nevšíma.

Nesmiete pôsobiť zúfalo

Ak príliš tlačíte na pílu, budete vyzerať zúfalo. Nehovorte jej, že by ste pre ňu spravili všetko na svete ani to, že je pre vás jediná na celom svete. Tým ju iba vyplašíte.

Pošlite jej správu, na ktorú musí reagovať

Ak ignoruje vaše správy, pošlite jej takú, na ktorú bude chcieť odpovedať. Zakončite správu otázkou alebo jej ponúknite lístky na koncert kapely, ktorú má rada.

Dajte najavo, že máte niečo spoločné

Možno sa chytí, ak jej začnete hovoriť o záľube, ktorú zdieľate obidvaja. Možno máte radi rovnakú hudbu či literatúru. Nadhoďte tieto témy, no buďte úprimný. Ak zistí, že klamete, aby ste sa jej zapáčili, nahnevá sa a klamárovi už ďalšiu šancu nedá.

Upravte sa

Áno, na vzhľade záleží. Či sa nám to páči alebo nie, je takmer nemožné dať sa dokopy s človekom, ktorý nás fyzicky nepriťahuje. Síce to nie je najdôležitejšia časť vzťahu, no bez nej žiadny pár ani nevznikne.

Prestaňte, naozaj nemá záujem

Ak všetky predošlé pokusy zlyhali, pravdepodobne vás naozaj nechce. Treba to vzdať, pretože ďalším úsilím nič nedosiahnete. Prinajhoršom ju môžete vystrašiť. Nechcete predsa, aby si o vás myslela, že ste podivín. Ani aby to bola pravda.

Čítajte tiež:

Muži, vieme ako zbaliť ženu cez internet v troch správach

Sex s kamarátom bez záväzkov. Môže to fungovať?

Niektorí ľudia sú predurčení na život osamote. Ste jeden z nich?

Zdroj: http://www.lovepanky.com/men/understanding-women/when-a-girl-ignores-you