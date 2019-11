Neuprataná domácnosť vás spraví nešťastnými. Vyskúšajte tieto tipy

Naša domácnosť vyjadruje kým sme a všetko od dekorácií po to čo v nej robíme, ovplyvňuje našu náladu, produktivitu a dokonca náš pohľad na život.

S každým rokom prinášajúcim nové a nové trendy je čoraz ťažšie zistiť ako si vytvoriť šťastný domov. Interiérová dizajnérka Georgia Ezra nám prezradila niekoľko jednoduchých tipov ako si s týmto poradiť.

Nie nadarmo sa hovorí: ,,Čistý domov, čistá myseľ.“ Ezra má za to, že prvým krokom k tomu je organizácia. Ustlať postel či vyčistiť kuchynskú linku každé ráno je podľa nej nevyhnutné na začatie dňa organizovane a s dobrou náladou.

Zbavenie sa zbytočných donáškových letákov, kalendárov a iných zbytočných veci pripnutých na chladničke vám taktiež prispeje k vnútornému poriadku. Jednoducho zozbierajte veci, ktoré ste istú dobu nepoužívali a uložte ich do krabice. Ak veci z nej ani po roku nevyužijete, spravte niekomu radosť a darujte ich.

Ak však táto možnosť pre vás neprichádza do úvahy, mali by ste sa podľa Erzy riadiť pravidlom piatich. Vyberte si 5 vecí, ktoré chcete v istom čase odstrániť alebo upratať alebo si vymedzte 5 minút každú hodinu na upratovanie a do konca dňa bude váš domov čistý a útulný.

Dekorácie sú podľa Erzy rovnako dôležite a mnohé z nich vám môžu vašu náladu vylepšiť a zbaviť vás zbytočného stresu.

Rastliny a kvety zlepšia vašu koncentráciu, zatiaľ čo prirodzené svetlo pomáha zvýšiť hladinu serotonínu a vďaka sviečkam sa budete cítiť pokojnejší.

Posledná a najdôležitejšia rada znie, nezabúdajte, že to čo vo svojej domácnosti vykonávate, môže vážne ovplyvniť to, ako šťastní v nej budete. Ezra navrhuje tráviť v nej čo najviac času s rodinou a priateľmi. Namiesto sledovania televízie by ste sa mali venovať spoločnému vareniu večere, počúvaniu hudby či rozprávaniu sa medzi sebou.

