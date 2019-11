Prečo je okrová žltá trendom farieb, na ktoré ste čakali

View this post on Instagram

Interior Inspiration – Add some spice to your lounge with this season's key colour, mustard. This rich ochre yellow is warm and decadent and looks lovely in velvet! Discover more by following us on Pinterest… #theloungeco #lounge #Livingroom #livingroomfurniture #furniture #sofa #mustardsofa #mustardvelvet #mustardvelvetsofa #mustard #ochre #yellow #yellowsofa #colourtrend #moodboard #interiormoodboard #pinboard #pinterest #interiordesignideas #interiordecor #Autumn #autumnaltones #bloggerstyle #interiorinspiration #interiorinspo