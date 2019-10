Táto jedna fráza vám pomôže vyriešiť hádku s partnerom

Terapeuti hovoria, že ak poviete tieto slová, partner prejde z útoku do snahy problém vyriešiť.

Manželskí poradcovia hovoria, že ak počas hádky s partnerom poviete frázu ,,sme jeden tím“ môžete hádku dokonca zvrátiť a ide o najrýchlejšiu cestu k vyriešeniu problému.

Frázu samozrejme používajte s mierou, nechcete byť tímový hráč každých 5 minút. V chvíľach kedy si vzájomne idete po krku je to jemná pripomienka, že manželstvo je v konečnom dôsledku tímový šport a ísť jeden po druhom je najrýchlejší spôsob ako ho stratiť.

Podľa terapeutov táto fráza v preklade znamená, že aj napriek momentálnej nezhode máte o váš vzťah stále záujem.

Fyzicky, pauza počas hádky na 10 alebo 15 sekúnd spomalí váš srdcový rytmus a pomôže vám upokojiť sa.

Táto technika funguje aj preto, že v emocionálne vypätom rozhovore pripomína niečo dôležité.

Často sa totiž rozhovor zmení v hádku práve kvôli spôsobu komunikácie.

Keď konverzáciu vediete štýlom ,,ty proti mne“, robíte chybu už od začiatku.

Tím, že si pripomeniete, že ťaháte za jeden povraz, prerušíte negatívny cyklus chcieť za každú cenu vyhrať.

Je to také jednoduché riešenie, až vás núti uvažovať: Prečo vlastne tak veľmi túžime vyhrať každú hádku? Prečo je také ťažké vidieť, že ste od začiatku v rovnakom tíme?

Podľa terapeutov ide o to, že na prvotnej úrovni, ak vyhráme hádku, máme pocit, že sme vypočutí a je nám dané za pravdu a to v nás vyvoláva pocit bezpečia.

Na druhej strane prehra môže vyvolať pocity strachu, zlyhania a sklamania. Cítite sa neistí a ohrození. Aby ste sa vyhli týmto emóciám a tomuto utrpeniu, bojujete aby ste mohli byť víťazom. Preto sa ľudia nakoniec správajú agresívne, nie ako tím.

Pokiaľ ide o to, akým smerom viesť konverzáciu po vyslovení frázy „spoločného tímu“, skúste nadviazať na otázky zamerané na porozumenie pohľadu vášho partnera. Spýtajte sa partnera čo ho rozrušilo, čo sa tým snaží povedať.

Akonáhle ste si osvojili mentalitu spoločného tímu, skúste to zapracovať do každodenných interakcií s vaším partnerom. Z dlhodobého hľadiska vám to pomôže vybudovať si lepši a pevnejší vzťah.

Čítajte tiež: