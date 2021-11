5 najčastejších chýb v oblasti financií, ktoré robíme pri rozvode

Rovnako ako mnohé životné zmeny, aj rozvod sa môže zdať ako úplne neprebádané územie. Vyhnite sa piatim najčastejším chybám v oblasti peniazov.

1. Nemáte prehľad o svojich aktívach

Klienti prichádzajú za právnikom s bežným problémom, nevedia presne, aké aktíva potrebujú rozdeliť. Nie každý hrá rovnakú úlohu pri riadení rodinných financií. To znamená, že počas tohto rozvodu prídu na majetky, či peniaze, o ktorých ani nevedeli. Máte emocionálnu stránku rozvodu a potom sa musíte orientovať vo finančnej realite. Inými slovami, mali by ste mať prehľad rovnako o zdieľaných, ale aj individuálnych peniazoch či majetkoch aj to kde uchovávate prihlasovacie údaje pre svoje účty, až po to, koľko zostáva na hypotéke a na vašich dôchodkových účtoch.

2. Nepoznáte budúcu hodnotu svojich aktív

Dobre, takže možno viete, koľko ste si vy a váš bývalý partner ušetrili, ale rozumiete budúcej hodnote všetkých nerealizovaných aktív, ktoré máte, ako sú akcie alebo iné vaše investície? Euro v hotovosti sa nemusí rovnať euru v akciách. Pri rozvode nie je nezvyčajné, že jedna strana bagatelizuje svoj majetok. To znamená, že existuje obrovská hodnota, o ktorú by ste mohli prísť. Porozprávajte sa s finančným poradcom o tom, akú hodnotu budú mať vaše rôzne účty a aktíva v priebehu času a či by ste mali deliť ich predpokladanú hodnotu a nie súčasnú hodnotu.

3. Neuvažovali ste o likvidite

Keď sa rozhodnete veci rozdeliť, je tu ďalší detail, ktorý je rozhodujúci pre váš budúci úspech. Mali by ste dávať pozor na to aby ste mali dostatok peňazí na to aby ste sa vedeli po rozvode postaviť na vlastné nohy. Inými slovami, v závislosti od vašej situácie môže byť likvidná hotovosť hodnotnejšia ako iné aktívum, ako sú akcie alebo nehnuteľnosti.

4. Bojujete zubami nechtami o udržanie si nehnuteľnosti

V čase veľkej neistoty môže byť útecha udržať si svoj domov. Ak sa však stane finančným albatrosom s hypotékou a údržbou, ktorú si po rozvode nemôžete dovoliť, je oveľa múdrejšie ustúpiť. Myslite aj na váš príjem po rozvode.

5. Myslíte si, že váš právnik dokáže vyriešiť všetky vaše problémy

Mnoho ľudí si myslí, že právnik je akýsi čarodej, ktorý mávnutím prútika vyrieši všetko v ich prospech. Ale aj keď právnik pozná zákon, nie vždy berie do úvahy kontext. Emócie a financie sa dajú len ťažko miešať. Inými slovami, právnik je len jedným členom tímu a zvyšok tímu by mal zahŕňať ľudí ako finančný poradca, terapeut a (samozrejme) pár podporujúcich priateľov.

