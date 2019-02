Chcete byť štastnejší – začnite praktizovať toto Ohodnoť článok Ohodnoť článok

AKO MILOVAŤ SÁM SEBA

Sebaláska, výraz, ktorý sa v dnešnej dobre spomína čoraz častejšie. Mal by si sa viac milovať. Prečo nemiluješ sám seba? Ak by si sa miloval, neubližoval by si si. Nemôžeš milovať duhého človeka, kým nemiluješ seba.

To je len pár príkladov sebalásky, s ktorými prichádzame do kontaktu a ktoré ponúkajú cestu k lepšiemu životu.

Sebaláska je dôležitá pre naplňujúci a šťastný život. Má za následok výber priateľov, ako sa prezentujete v práci a ako sa vyrovnávate s problémami vo vašom živote. Pre vaše blaho je dôležité aby ste vedeli ako sebalásku preniesť do svojho života.

Sebaláska je súhrn hodnôt, ktorý zahrňuje činnosti, ktoré podporujú náš fyzický, psychický a duševný rast. Keď konáme spôsobom, ktorý v nás rozvíja sebalásku, začneme oveľa lepšie prijímať naše lepšie aj slabšie stránky, nemáme potrebu vysvetľovať naše nedostatky a dokážeme svoj život naplniť prostredníctvom vlastnej snahy.

Recept na rozvoj sebalásky

Popracujte na svojej vedomosti. Ľudia, korí majú viac sebalásky majú väčšiu tendenciu vedieť čo si myslia, cítia a čo chcú. Sú si vedomí kým sú a tomu prispôsobujú aj svoje správanie, namiesto toho aby sa prispôsobovali tomu čo chcú ostatní.

Konajte podľa toho, čo potrebujete a nie čo chcete. Sebaláska znamená, že si nevyberiete to čo pôsobí dobre a vzrušujúco, ale to čo potrebujete aby ste zostali silní, sústredení a pohybovali sa v živote vpred. Tým, že zostanete zameraný na to, čo potrebujete, sa odvrátite od automatických vzorov správania, ktoré vás dostanú do problémov, udržiavajú vás v minulosti a znižujú sebadôveru.

Starajte sa o seba. Starajte sa o svoje základné potreby. Praktizujte zdravé aktivity, jedzte zdravo, cvičte, majte dostatočný spánok a zdravú sociálnu interakciu.

Nastavte si hranice. Povedzte nie práci, láske či aktivitám, ktoré vám fyzicky, emocionálne či duševne škodia, alebo vyjadrujú niečo čím nie ste.

Chráňte sa. Pozvite do svojho života tých správnych ľudí. Vyhnite sa priateľom, ktorí majú skôr radosť z vašej bolesti a straty ako šťastia a úspechu. Vo vašom živote pre takých ľudí nie je dosť miesta ani času. Milujte sa a rešpektujte sa.

Odpusťte sami sebe. Nebuďte na seba taký prísny. Prijmite svoju ľudskosť (skutočnosť, že nie ste dokonalý) aby ste sa mohli skutočne milovať. Pamätajte si, že z vaše chyby neznamenajú zlyhanie, ale poučenie.

Žite so zámerom a úmyslom. Váš cieľ nemusí byť pre vás jasný. Ak máte v úmysle žiť zmysluplný a zdravý život, budete robiť rozhodnutia, ktoré podporia tento zámer, a keď sa vám podarí dosiahnuť tento cieľ, budete sa cítiť dobre. Aby ste to urobili, musíte zistiť svoje životné zámery.

Ak sa začnete riadiť aj len jednou z vyššie spomenutých myšlienok, naučíte sa ako milovať sám seba a prijať to kým ste.

Nezabudnite, že človek, s ktorým strávite zvyšok vášho života ste práve vy.

