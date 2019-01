7 tipov ako si rýchlo vyžehlíte oblečenie bez žehličky 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Ach to nešťastné žehlenie…prečo vždy keď sme po sprche, pripravení obliecť sa a vyraziť nás v tom zastaví neprehliadnuteľne pokrčená košeľa či tričko? V duchu rýchleho riešenia sme zostavili 7 tipov ako najrýchlejšie vyriešiť pokrčené oblečenie bez toho aby ste museli rozkladať dosku na žehlenie.

Žehlička v spreji

Dnes na trhu existuje milión možností. Jednou z nich je sprej na vyhladenie pokrčeného prádla. Kúpite ho v akejkoľvek drogérií. Nasprejujte pokrčené miesta a oblečenie zaveste aby vyschlo a máte ho krásne vyžehlené.

Žehlička na vlasy

Tento zázrak vám poslúži nie len na vyrovnanie vlasov. Môžete ho použiť aj na rýchle prežehlenie golieru košele alebo odstránenie malých faldíkov na blúzke. Pred tým sa však uistite, že ste z jej vnútornej strany zotreli akýkoľvek výrobok a dbajte na nastavenie teploty (bavlna = vyššia teplota, hodváb = nižšia teplota).

Fén na vlasy

Jemné pokrčenie vášho oblečenia dokážete vyriešiť aj pomocou horúceho vzduchu. Stačí fénovať miesto, ktoré potrebujete vyžehliť, minimálne 2,5 cm od odevu, aby ste zabránili prípadnému spáleniu tkaniny.

Pomocou horúceho čaju

Táto metóda funguje najlepšie pre jemné pokrčenie. Po tom ako si spravíte chutný čaj či kávičku podržte kanvicu približne 30 cm od pokrčenej časti tak aby naň smerovala horúca para.

Získate koncentrovanú vodnú paru bez zahmleného kúpeľňového zrkadla. 🙂

Sušenie ľadom

Môže to znieť zvláštne, ale funguje to. Do sušičky hoďte niekoľko kociek ľadu a zapnite ju na niekoľko minút pri vysokej teplote. Ľad sa roztaví a vytvorí naparenú vodu, ktorá vyrovná pokrčené miesta.

Zrolujte si tričko do burrita

Položte pokrčený kus oblečenia na rovný povrch, vyhlaďte pokrčené miesta ťažkým predmetom a potom ho pevne zarolujte ako keby ste mali burrito. Následne ho položte pod matrac po dobu 15-30 minút a premýšľajte o tom ako ho doslova stláčate 🙂

Naparte si oblečenie v sprche

Tento trik, ktorý slúži na vyžehlenie záhybov bez žehlenia, je kľúčom pre cestovateľov, ktorí nemajú prístup k bežným spotrebným potrebám. Zatvorte okná a dvere vo vašej kúpeľni a zaveste pokrčené šaty na tyč. Kým sprchu skončíte bude vaše oblečenie krásne rovné.

Čítajte tiež:

Ktorú emóciu považujú ženy na mužoch za najviac sexy

Ako znova prebudiť stratenú vášeň v posteli

Toto vám pomôže prekonať pocit menejcennosti