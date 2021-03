Nový rodinný film odhalí tajomstvo lesa a jeho čarovných bytostí

Čerstvo dokončenú snímku uviedol v predpremiére festival detských filmov v Malmö

Režisér Petr Oukropec, autor snímky Modrý tiger, práve dokončil rodinný film Martin a tajomstvo lesa o dobrodružstve v letnom tábore. Film určený deťom a ich rodičom ukáže nielen zábavu a krásu detských táborov v prírode, ale odhalí aj skutočné tajomstvá lesov. Keď sa totiž nepozeráme, na každom kroku v nich ožívajú lesné bytosti najrôznejších tvarov. „V lese je viac života, než si myslíme. Ak zakopnete o koreň stromu alebo na vás spadne šiška, nie je to náhoda a nie je to ani hravá veverička. Sú to oni a dávajú vám najavo, kto je v lese doma,“ hovorí Petr Oukropec.

Vo februári ešte prebiehali postprodukčné práce a režisér strávil týždeň v nemeckom zvukovom štúdiu, dnes už má čerstvo hotový film za sebou prvú predpremiéru. Do svojej súťažnej prehliadky ho cez víkend zaradil medzinárodný festival detských filmov (BUFF Film Festival) vo švédskom Malmö.

Hlavné detské postavy vo filme hrajú Sebastian Pöthe a Josefína Krycnerová, v úlohách dospelých sa ako táboroví vedúci a rodičia objavia Vasil Fridrich, Aleš Petráš, Kristýna Boková či Ester Geislerová. Snímka vznikla podľa scenára Kateřiny Kačerovskej.

Premiéra v slovenských kinách je plánovaná toto leto.

Hrdinom filmu je mestský chlapec Martin. Príroda ho veľmi „neberie“, radšej má svoj mobil a do trápneho tábora pod stan do lesa ide skôr z donútenia. Práve on objaví tajomné lesné bytosti a uzavrie s nimi dohodu. Najskôr mu pomáhajú uspieť v táborovej hre, napokon ale musí splniť oveľa dôležitejšiu a náročnejšiu úlohu.

Živé natáčanie s ľudskými postavami prebiehalo na konci leta 2019, počas jesene 2020 a tejto zimy zase vznikala rozsiahla triková časť, v ktorej postupne ožívali práve tajomní obyvatelia lesa. Ich konečný vzhľad vo filme navrhla výtvarníčka Dagmar Urbánková, pričom podoba lesných bytostí vychádza zo skutočných tvarov v prírode.

Do deja filmu sa zapoja najmä trávoví mužíčkovia, lietajúca čarodejnica ostružinová, rodiny bojových šišiek, niekoľko originálnych konárovcov či machovcov a podľa vzoru povestných Tolkienových entov aj celé oživnuté stromy. Niektorí z nich sú veselí a iní možno nebezpeční. Pri ich vzniku kombinovali filmári počítačové triky a animáciu s čiastočnými bábkami z prírodných materiálov.

„Okrem lesných postavičiek pre nás bola dôležitá atmosféra letného tábora, aby bola realistická. Taká, akú si ju dospelí pamätajú a aká býva v táboroch aj teraz,“ hovorí Petr Oukropec. Počas natáčania preto skupina detských hercov paralelne absolvovala skutočný tábor a potom pred kamerou prejavovali nehranú súdržnosť a prirodzenosť. „Detskí herci prestali vnímať rozdiely medzi natáčaním a hrou, medzi skutočnými vedúcimi a tými hereckými, takže sme potom vlastne natáčali jeden skutočný táborový oddiel,“ dodáva režisér.

Idylickú prírodu a čarovný les pod horou Královka, kde sa príbeh odohráva, našiel Petr Oukropec na niekoľkých miestach – v areáli Bolfánek na západe Čiech, v údolí Úterského potoka a na južnej Morave. „Na Bolfánku, kde sme postavili hlavný, nefalšovaný tábor vrátane latríny a poľnej kuchyne, sme našli naozaj magické miesto. Boli to skvelé prázdniny s kamerami a klapkami. Verím, že to bude na filme poznať,“ spomína režisér.

Petr Oukropec je významný producent, ktorý sa podieľal na vzniku mnohých oceňovaných českých filmov za posledných 25 rokov. Ako režisér natočil snímky pre deti a mládež Modrý tiger a Ani vo sne!

Film Martin a tajomstvo lesa vznikol v produkcii BFILM, koproducentom je Negativ a nemecká spoločnosť Leitwolf, jeho vznik podporil Státní fond kinematografie, Audiovizuálny fond, nemecký filmový fond Nordmedia, Jihomoravský filmový nadační fond, program Európskej únie Kreatívna Európa a Plzeňský kraj. Distribútorom je BONTONFILM.