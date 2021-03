Aké benefity pre naše telo v sebe skrýva paradajková polievka

Paradajky patria medzi superpotraviny, ktoré prinášajú množstvo výhod. Sú nabité vitamínmi a antioxidantami. Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že konzumácia paradajok by mohla chrániť pred rôznymi chorobami, vrátane srdcových chorôb a rakoviny.

Vychutnanie si lahodnej misky s paradajkovou polievkou teda nie je len pochúťkou pre vaše chuťové bunky, ale je to tiež spôsob, ako posilniť svoje telo a imunitu.

8 hlavných výhod paradajkovej polievky

1.Plná prospešných živín

Paradajky, majú relatívne nízky obsah kalórií a sú bohaté na živiny a prospešné zložky. Tu je nutričný profil veľkej paradajky (182 g):

Kalórie: 33

Sacharidy: 7 gramov

Vláknina: 2 gramy

Bielkoviny: 1,6 gramu

Tuky: 0,4 gramu

Vitamín C: 28% dennej hodnoty (DV)

Vitamín K: 12% DV

Vitamín A: 8% DV

Draslík: 9% DV

Paradajky sú skvelým zdrojom karotenoidov – najmä jedného druhu, ktorý sa nazýva lykopén, čo je pigment, ktorý dáva paradajkám ich charakteristickú jasne červenú farbu. Farba však nie je všetko, čo lykopénom získavame, najmä vzhľadom na jeho potenciálny preventívny účinok niekoľkých chronických chorôb.

Výskum rovnako naznačuje, že lykopén vie naše telo najlepšie vstrebať z uvarených paradajok 🙂

2.Bohatá na antioxidanty

Antioxidanty sú základnou zlúčeninou, ktorú ľudské telo potrebuje. Pomáhajú neutralizovať škodlivé účinky oxidačného stresu, ktoré sa vyskytujú, keď molekuly poškodzujúce bunky, nazývané voľné radikály, útočia na imunitný systém.

Zdravú dávku rôznych druhov antioxidantov, vrátane lykopénu, flavonoidov a vitamínov C a E, môžete získať (okrem mnohých ďalších) z paradajkovej polievky. Antioxidanty sú spojené so znížením rizika rakoviny a zápalových chorôb, ako je obezita a kardiovaskulárne ochorenia.

Výskum tiež zistil, že antioxidačné vlastnosti vitamínu C a flavonoidov môžu pomôcť zabrániť vzniku cukrovky typu 2, srdcových chorôb a chorôb mozgu. Vitamín E pôsobí ako podpora na zvýšenie antioxidačných účinkov vitamínu C.

3.Pomáha znížiť riziko rakoviny

Vzhľadom na vysoký podiel spomínaného lykopénu sa zistilo, že paradajky sú najúčinnejšie v boji proti rakovine prostaty a prsníka.

Paradajky sú tiež bohaté na karotenoidy, najmä tie, ako sú alfa karotenoid, beta karotenoid. Vysoký príjem karotenoidov bol spojený so znížením rizika rakoviny prsníka až o 28%.

Vedci predpokladajú, že lykopén môže vyvolať smrť rakovinových buniek alebo spomaliť rýchlosť rastu nádorov, čo je proces nazývaný antiangiogenéza.

Avšak pozor! Aj keď sú tieto štúdie sľubné, dôkazy naznačujú, že účinnosť lykopénu nestačí na to, aby sa mohol použiť ako protirakovinový liek. Niektoré výskumy v skutočnosti naznačujú, že antioxidačná kapacita lykopénu môže dokonca interferovať s chemoterapiou a rádioterapiou.

4.Krajšia pokožka a lepší zrak

Beta karotén a lykopén údajne chránia vašu pokožku pred spálením tým, že absorbujú ultrafialové (UV) svetlo, aby zvýšili jej ochranu pred poškodením vyvolaným UV žiarením.

Vedci však tvrdia, že iba zvýšenie spotreby lykopénu neznamená, že by ste mali zmeniť svoju bežnú rutinu starostlivosti o pokožku.

Pokiaľ ide o vaše oči, konzumácia potravín bohatých na karotenoidy a vitamín A, ako sú paradajky, je skvelým spôsobom, ako znížiť riziko vekom podmienenej degenerácie makuly.

5.Zlepšuje zdravie kostí

Výskum naznačuje, že lykopén je hlavným prostriedkom ovplyvňujúcim reguláciu kostného metabolizmu. Zvyšuje minerálnu hustotu kostí a zase znižuje riziko zlomenín a odvracia choroby spojené s kosťami, ako je osteoporóza, chronické ochorenie charakterizované zvýšenou krehkosťou kostí a zlomeninami.

6. Znižuje riziko srdcových chorôb

Konzumácia väčšieho množstva paradajok – alebo iných potravín bohatých na lykopén a vitamín C – môže pomôcť znížiť riziko srdcových ochorení znížením hladiny celkového a LDL (zlého) cholesterolu, ktorý je hlavným rizikovým faktorom. Lykopén a vitamín C pomáhajú predchádzať oxidácii LDL cholesterolu, čo je ďalší rizikový faktor pre aterosklerózu.

Karotenoidy, ktoré sú v paradajkách zastúpené v hojnom množstve, tiež pomáhajú znižovať vysoký krvný tlak, čo je ďalší rizikový faktor srdcových chorôb.

7. Môže zvýšiť mužskú plodnosť

Oxidačný stres je hlavným dôvodom mužskej neplodnosti a môže viesť k zníženiu životaschopnosti a pohyblivosti spermií. Podľa niektorých výskumov môže byť užívanie lykopénových doplnkov dobrou liečbou zníženej plodnosti, pretože jej antioxidačné vlastnosti môžu zvýšiť pravdepodobnosť, že sa vytvorí vyšší počet zdravých spermií.

8. Zvyšuje imunitu

V niektorých kultúrach sa paradajková polievka podáva ako domáci liek na prechladnutie. Spolu s tým, ako paradajková polievka pomáha vstrebávať viac tekutín do systému, má vysoký obsah vitamínu C a karotenoidov, ktoré stimulujú imunitný systém. Početné štúdie tiež zistili, že vitamín C by mohol byť spôsobom, ako zabrániť bežnému nachladnutiu alebo znížiť trvanie a závažnosť jeho príznakov.

Paradjková polievka je teda nie len veľmi chutná, ale aj zdravá, avšak odporúčame uvariť si doma čerstvú. Plechovková paradajková polievka z obchodu obsahuje vysoké množstvo soli.

Čítajte tiež: