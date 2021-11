Aké sú nábytkové trendy tohto roku?

V posledných rokoch sa nábytkové trendy vyvíjajú azda tak rýchlo, ako tie módne, a človek má niekedy až problém sa v tak širokej ponuke zorientovať. Výber nábytku však nie je len otázkou dizajnu, ale prirodzene aj ceny. My sme toto spojenie kvality, krásneho dizajnu a prijateľnej ceny našli v Moebelixe. Výhodou predajne nielen jej široký sortiment, ale aj fakt, že tu zariadite tak interiér, ako aj kompletný exteriér. Ak ste sa už pevne rozhodli pre zmenu dizajnu, toto sú najnovšie trendy, vďaka ktorým bude váš byt či dom vyzerať fantasticky. A to nielen túto sezónu. Rok 2021 sa nesie v duchu minimalizmu, vkusu a nadčasovosti. Vďaka týmto atribútom si s vašim novým nábytkom vystačíte na niekoľko dlhých rokov.

Interiérové trendy

Jedným z najväčších trendov, ktorý zároveň považujeme za nesmierne praktický, je dizajnovanie interiéru do základných farieb, ktoré v detailoch krásne kontrastujú s výraznejšími prvkami. Ak ste v interiérovom dizajne úplný laik, najlepšie spravíte, ak budete váš interiér ladiť do čiernej, bielej a šedej farby s použitím prírodných materiálov. Nemusíte sa však báť, že by sa tak váš domov stal fádnym. Naopak, ten oživíte farebnou sedačkou, výraznými doplnkami, alebo aj obrazom. Štýlovo si zariadiť váš príbytok preto nebolo nikdy jednoduchšie. Výhodou je, že tieto výrazné prvky môžete po niekoľkých rokoch jednoducho vymeniť, no krásna minimalistická podlaha či biela kuchyňa z módy nevyjdu nikdy. Snaže sa vnútorný priestor čo najmenej „prepchávať“ zbytočnosťami, kvôli ktorým tak môže váš domov vyzerať ako neuprataný. Našim favoritom pre nosný prvok napríklad takej obývačky sú sedacie súpravy vo farbách akými sú horčicová, smaragdovo zelená či tyrkysová. A presne také nájdete aj v obchodnom dome Moebelix, kde okrem novej sedačky nakúpite aj nábytok do celej domácnosti, a to za skvelé ceny! Nepremeškajte a nakúpte v Moebelix s použitím zľavových kupónov.

Exteriérové trendy

Súčasná situácia nás prinútila tráviť veľa času doma, vďaka čomu mnohí začali zveľaďovať svoje záhrady a vonkajšie priestory. Investujte aj vy do krásneho krytého bazéna, vonkajšej vírivky, alebo aj sauny. Nie len že dokonale obohatia váš exteriér, no poskytnú vám pocit dokonalého oddychy a uvoľnenia od stresu bez toho, aby ste museli opustiť váš domov. Vedeli ste, že v Moebelix nájdete bazény za bezkonkurenčné ceny? Vyberte si ten váš ešte dnes s extra zľavou. Vďaka zľavovým kupónom tak môžete ušetriť až desiatky eur. Nakupovanie do domácnosti nikdy nebolo výhodnejšie.