Reklama na YouTube: ktorý formát je pre vás najvhodnejší?

Je reklama na internete cestou, ako chcete presadiť váš web či značku? Porozmýšľajte aj nad jej umiestnením na YouTube, no v správnom formáte.

Reklama na YouTube je aj v dnešnej dobe mimoriadne efektívna. Existuje však veľmi veľa formátov videoreklám a každá z nich cieli na potencionálnych zákazníkov inými zbraňami. Pri tomto online marketingu je vhodné si vybtrať profesionálnu SEO agentúru.

Najčastejším formátom videoreklamy v tomto priestore je TrueView In-stream.

K užívateľovi sa dostane video, ktoré ho svojou aktivitou na webe zaujíma. Takto získate viac návštev od osôb, ktoré o vaše služby či značku naozaj stoja. Zobrazí sa pred alebo po videu a preskočiť je ju možné po piatich sekundách. Minimálne by mala trvať 12 sekúnd, no neprekročte dobu troch minút. Cena tejto SEO služby závisí od toho, či prebehne za 30 sekúnd alebo pôjde o možnosť jej dopozerania do konca. Je na vás, či stavíte na referencie zákazníkov, videonávody využitia produktu alebo jeho pútavú ukážku. Výhodou je highly engaged publikum, vysoký dosah, neobmedzené trvanie videa, kvalitnejšie či odbornejšie publikum alebo to, že potencionálny zákazník začne o produkte uvažovať.

Obohatením o výzvu k akcii a nadpis s odkazom na cieľovú URL dostanete TrueView for Action. Táto kampaň využívajú stratégiu CPA – Cost Per Action a získate zvýšenie počtu konverzií či návštevnosti webu. Tento formát je zameraný na maximalizáciu preklikov na weby ale aj na zbieranie konverzií. Oproti pôvodnému formátu vám ponúka väčšie možnosti pre výzvu k akcii pod videom prostredníctvom tlačidla, ktoré tam ostáva počas celého videa. V porovnaní s TrueView In-steam sa pri rovnakých nastaveniach kampane (časové obdobie, CPA, rozpočet, cielenie) získa viac ako dvojnásobok konverzií a konverzný pomer narastá až o 85%. CPA sa zníži o 50 a viac percent.

TrueView video discovery propaguje obsah v lokalitách, kde ho dokáže spotrebiteľ nájsť bez väčších problémov. Ich cieľom je upútať pozornosť publika napríklad vedľa súvisiacich videí alebo v rámci vyhľadávania na YouTube. Reklama pozostáva z jednoduchého opisu a obrazovej ukážky videa. Výhodou je platba za video až po jeho prehratí a odporúča sa pri dlhších videách alebo špecifickejšieho zamerania, napríklad série videí či DIY. TrueView for Shopping zobrazuje v rámci prehrávania videa karty s produktmi. Podmienkou je však dostupnosť služby Merchant Center. Zobrazuje sa maximálne 6 produktov, ktoré súvisia s videom alebo si ich užívateľ v minulosti pozeral. Ak máte v pláne budovať brand, zvoľte TrueView for Reach. Pri stratégii CPM – Cost Per Mile platíte za 1000 zobrazení a cieľom je získať maximálny zásah pri vami zvolenej frekvencii.

Zaujímavou voľbou je Bumper ads, pri ktorom využívate na svoju propagáciu video s reklamou v trvaní šiestich sekúnd, ktorá sa ale nedá preskočiť a prehrá sa spustením videa. Hlavnými výhodami je nízke CMP, vysoká dopozeranosť a zásah. Jedná sa o ideálny formát pre mikro-momenty. Vznikol za účelom oslovenia potencionálnych zákazníkov, ktorí sledujú len krátke videá a nemajú na sledovanie YouTube v tej chvíli čas. Aj preto sa vytvorili hlavne pre mobilné telefóny či tablety.

Platí sa za kliknutie na reklamu alebo jej zobrazenie. Za nevýhodu môžeme považovať krátke trvanie samotného videa, keďže nie každá firma či produkt sa dokáže za 6 sekúnd cez neho predať.

Teraz už viete či je reklama na internete cestou, ako chcete presadiť váš web či značku.