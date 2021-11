Kvôli sebe alebo kvôli planéte by ste začali nakupovať organické potraviny?

V obchode si potraviny vyberáme na základe rôznych preferencií. Odhliadnuc od alergií je aktuálne najčastejšou otázkou, či si vybrať organické, alebo konvenčné potraviny. Pri tomto rozhodnutí väčšinou zvíťazí najnižšia cena. Vtedy sa ľahko môže stať, že v našom nákupnom košíku skončí niekoľko litrov sladkého pitia, sladkostí a ďalších zbytočností. Je jasné, že zo dňa na deň sa nedajú zbúrať predsudky a staré zvyklosti, ale malými krokmi môžeme presvedčiť samých seba o prínose zdravšej varianty.

Tento článok nie je objektívny. Autor je začínajúcim fanúšikom bio potravín a zdravého životného štýlu. Zmena k „lepšiemu“ prišla postupne a ťažko. Približne po roku intenzívnejšieho nakupovania bio potravín v pomere 60% – 40% pre zdravšie potraviny sa dá konštatovať, že:

Nákupy nie sú gigantické, nakupuje sa iba to, čo práve potrebujeme

Vyhadzuje sa omnoho menej jedla

Nakupovanie zaberie viac času, ale je premyslenejšie

Pozrime si tie najzákladnejšie informácie o organickom chove a poľnohospodárstve.



Menej pesticídov a ťažkých kovov



Ovocie, zelenina a zrná označené, ako organické plodiny sú pestované bez konvenčných pesticídov (vrátane herbicídov), syntetických hnojív, čistiarenského kalu, bio inžinierstva alebo ionizujúceho žiarenia, syntetických pesticídov, alebo umelých hnojív. Napriek tomu, že tieto chemikálie boli v množstvách používaných v konvenčnom poľnohospodárstve považované za bezpečné, zdravotnícki odborníci stále varujú pred možným poškodením spôsobeným opakovaným použitím.





Bežne používaný herbicíd Roundup bol napríklad klasifikovaný, ako „pravdepodobný karcinogén“ a insekticíd chlorpyrifos je spájaný s vývojovým oneskorením dojčiat. Štúdie tiež naznačili, že zvyšky pesticídov môžu prispieť k ADHD a sú tiež spojené so zníženou kvalitou spermií u mužov.



Analýza z roku 2014 v British Journal of Nutrition zistila, že v ekologicky pestovaných plodinách je nielenže menšia pravdepodobnosť, že budú obsahovať detekovateľné hladiny pesticídov, ale kvôli rozdielom v technikách hnojenia je o 48% nižšia pravdepodobnosť pozitívneho testu na kadmium, toxický ťažký kov, ktorý sa hromadí v pečeni a obličkách.





Viac zdravých tukov



Podľa štúdie z roku 2016 v British Journal of Nutrition, pokiaľ ide o mäso a mlieko, organické produkty môžu mať o 50% viac omega-3 mastných kyselín, čo je typ nenasýtených zdravých tukov ako konvenčne vyrábané produkty. Tieto rozdiely môžu pochádzať zo spôsobu chovu ekologických hospodárskych zvierat, z kŕmenia trávou a väčšieho času stráveného vonku, tvrdia autori štúdie.



Veria, že prechod z konvenčných na organické výrobky by zvýšil príjem omega-3 potravín spotrebiteľom bez zvýšenia celkových kalórií alebo nasýtených tukov.

Napríklad pol litra organického plnotučného mlieka (alebo ekvivalentného príjmu tuku z iných mliečnych výrobkov, ako je maslo a syr), predstavuje odhadom 16% (39 mg) odporúčaného denného príjmu omega-3. Konvenčné mlieko poskytuje 11% (25 mg).





Žiadne antibiotiká ani syntetické hormóny



Konvenčné hospodárske zvieratá môžu byť kŕmené antibiotikami na ochranu pred chorobami, čo poľnohospodárom uľahčuje chov zvierat v preplnených, alebo nehygienických podmienkach.



Organicky chované zvieratá musia dostávať organické krmivo a držať ich bez rastových hormónov a antibiotík. Ekologické hospodárske zvieratá musia mať prístup von, vrátane pasienkov na pastvu



Organické mäso a mliečne výrobky nemôžu obsahovať syntetické hormóny, ktoré sú spojené so zvýšeným rizikom rakoviny.





Viac antioxidantov?





V šesťročnej štúdii pre časopis Journal of Agricultural and Food Chemistry vedci zistili, že organická cibuľa má asi o 20% vyšší obsah antioxidantov ako konvenčne pestovaná cibuľa.

Výskum bol „veľmi dobre vykonaný, hovorí Guy Crosby, docent výživy na Harvard Chan School of Public Health. Poukazuje však na to, že táto špecifická štúdia „zahŕňa iba jeden aspekt fytochemikálií a ukazuje, že ich je možné v organických podmienkach zlepšiť. Otázka či sú organické potraviny skutočne výživnejšie, je stále diskutabilná, dodáva. „Ak by sa vedci rozhodli merať iný vitamín alebo minerál, možno zistili iný výsledok.



Vy sa musíte rozhodnúť



Organické produkty sú drahšie, ako konvenčné a či si skutočne zaslúžia dodatočné náklady, je určite otázkou voľby. „Ak si môžete dovoliť všetko organické, je to fantastické, ale nie je to vždy možné.



Bez ohľadu na to či sú biopotraviny skutočne bezpečnejšie alebo výživnejšie, obhajcovia tvrdia, že existuje ešte jeden presvedčivý dôvod, prečo ísť do ekologickej starostlivosti: zdravie životného prostredia a spoločnosti ako celku. Toxické pesticídy sa hromadia. Hromadia sa v pôde, hromadia sa vo vode, hromadia sa v našich telách. Vylúčením používania týchto pesticídov a hnojív v systéme ekologickej výroby už ďalej neprispievame k tomuto znečisteniu.



Ak sa vám páči myšlienka menšieho počtu pesticídov a ekologickejší výrobný systém, občas dokážete minúť trochu viac peňazí, tak biopotraviny môžu byť aj vaša cesta.

