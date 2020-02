5 najčastejších dôvodov pre rozvod, podľa rozvodového právnika

Pokiaľ ide o najbežnejšie dôvody rozvodu, ľudia predpokladajú, že hlavným dôvodom je nevera. Podľa rozvodovej právničky Laury Wasser, ktorá sa zaoberala rozvodmi od Kim Kardashian po Angelinu Jolie však hovorí, že tomu nie je vždy tak. Podľa nej ide aj o týchto 5 hlavných dôvodov.

Zlá komunikácia

Wasser pripúšťa, že nevera je problémom pri rozvode. Vo väčšine prípadov však nedostatok komunikácie nastáva dlho predtým, ako sa manželia rozhodnú hľadať intimitu inde. Jej rada? Vyhľadajte pomoc skôr, ako sa vyskytne problém. Keď vás zastihnú ťažké časy budete lepšie pripravení ich zvládnuť vďaka novým komunikačným schopnostiam, ktoré nadobudnete.

Potreba okamžitého uspokojenia

Toto môže byť podľa Laury generačná vec, ale v dnešnom svete je okamžité uspokojenie stredobodom záujmu a niečo, čo môže viesť k hádke. Mnoho ľudí po piatich alebo šiestich rokoch manželstva začne zmýšľať štýlom: Och už viac necítim motýle v bruchu,“ hovorí Wasser. ,,Och veď to je jasné! Je normálne, že ich nebudete cítiť navždy, takže sa musíte rozhodnúť. Nájdete spôsob ako znova cítiť motýle pri vašom aktuálnom partnerovi, alebo budete sériový monogamista, ktorý bude každé tri roky v novom vzťahu len aby cítil to vzrušenie.

Peniaze

Manželstvo je aj o tom, čo každý z vás doň prinesie a veľa z nás má očakávania najmä z finančného hľadiska. Ste živiteľ rodiny, alebo sa staráte o domácnosť? Čo sa stane ak sa tieto úlohy vymenia? Podľa právničky ide o častý dôvod na hádku či rozvod. „Ak sa niečo zmení v súvislosti s vašou finančnou situáciou, je to veľký posun, najmä keď sa na tom zakladajú určité vzťahy,“ hovorí. „Videla som prípady, keď je to v poriadku. Napríklad, ok, vezmem si ťa, nie si taký atraktívny ako ja a nie si taký vtipný ako ja, ale zarábaš peniaze a ja viem priniesť do vzťahu ďalšie veci. Problém nastane, keď už jeden partner peniaze nezarába a druhý už stratil na kráse. Mnohokrát sa páry snažia túto zmenu prekonať, no nie vždy sa to podarí.“

Drogová závislosť alebo hazard

K tomu netreba nič dodať. Ak niekto nemôže získať kontrolu nad jedným z týchto problémov, mnohokrát je to rýchla cesta k rozvodu.

Rozdiely vo výchove

Deti určite vyvolávajú množstvo emócií. Ak nie ste na tej istej stránke o tom, ako plánujete výchovu, môže to viesť k vzniku trhlín. Či už ide o rôzne názory na školu alebo trávenie rodinného času, prípadne výchova sa stane jedinou spoločnou vecou, na ktorú sa sústredíte natoľko, že keď deti odrastú, nemáte si s partnerom čo povedať.

Jedna rada, ktorá vás možno pred rozvodom uchráni, partnerskú súdržnosť a jednotu zabezpečuje hlavne neustála práca na sebe a spoločnom vzťahu.

Čítajte tiež: