Moderná obývacia izba ako spoločenské i relaxačné centrum

Zimné pochmúrne počasie nás priam nabáda k príjemnému večeru strávenému s blízkymi pri dobrom filme alebo stolovej hre. Práve obývacia izba je spoločenským centrom celej domácnosti. Miestom, kde sa stretávate s rodinou či priateľmi, ale tiež priestorom pre odpočinok a uvoľnenie po dlhom dni. Pohoda, príjemná atmosféra a poriadok – to sú aspekty, vďaka ktorým sa budete vo svojej obývačke cítiť dobre. Ak hľadáte obývaciu izbu podľa vašich predstáv, vyberajte zo širokej ponuky ASKO – Nábytok, jednotky pre váš domov. Nájdete tu obývacie steny v aktuálnych trendy farbách s dekorom dreva, ale i moderné pohovky v dizajnových variantoch. A ak si nebudete vedieť dať rady, môžete sa kedykoľvek obrátiť na miestnych expertov, ktorí vždy ochotne poradia tak, aby ste našli ten pravý kúsok nábytku práve pre vás.

Dominantou obývacej izby sú predovšetkým sedacie súpravy. Nech už je vaša domácnosť akákoľvek, s excentrickou sedacou súpravou nikdy nešliapnete vedľa. Upúta pozornosť každej návštevy a nikdy sa neopozerá. Pri výbere tej pravej dominanty vašej obývačky môžete využiť služby v predajniach ASKO-Nábytok. Odborníci vám pomôžu s výberom a plánovaním sedacej súpravy na mieru. Kombináciou variabilných setov môžete súpravu prispôsobiť svojím požiadavkám na funkčnosť a vzhľad. Jednotlivé časti je možné doplniť o dvojsedáky či trojsedáky, prípadne kreslá a taburetky. Široký sortiment farieb čalúnení či praktickej ekokože potom splní i tie najnáročnejšie požiadavky.

K pocitu pohody v obývacej izbe prispeje tiež dostatok úložného priestoru, kam možno uložiť rozličné drobnosti, ktoré by nám inak kazili dojem útulnej a usporiadanej izby. „Všeobecne platí, že úložného priestoru nie je nikdy dosť, je dobré na to myslieť už pri výbere obývacej steny a ďalšieho doplnkového nábytku, ako sú komody, vitríny alebo knihovne. Veľmi obľúbené a vyhľadávané sú dnes variabilné systémy nábytku, ktoré ponúkajú širokú škálu nábytku v jednom dekore,“ hovorí Andrea Štěpánová, marketingová riaditeľka spoločnosti ASKO-Nábytok, ktorá dodáva, že v predajniach ASKO-Nábytok odborníci pomôžu vybrať kompletnú zostavu či jednotlivé solitérne kúsky tak, aby dokonalo vyhovovali vašim nárokom na priestor a zároveň k sebe perfektne ladili.

Obývacia stena Cartago

Moderná obývacia stena Cartago vyniká zaujímavou kombináciou bieleho dekoru s dreveným rámovaním, ktorá skvelo zapadá do škandinávskeho štýlu. Vďaka svojmu minimalistickému dizajnu sa hodí do akejkoľvek domácnosti. Jednotlivé diely môžete do obývacej izby umiestniť samostatne, či ako zostavu. Variabilná zostava Cartago ponúka široké možnosti využitia, a to nielen do obývacích izieb, ale napríklad i do spálne.

Obývacia stena Fulda

Masívna stena do obývacej izby Fulda je vďaka nevšednej kombinácií rôznych farieb dreva a efektu brúseného kovu zaujímavou ozdobou rustikálne ladených domácností. So svojou prírodnou kresbou vytvorí útulnú atmosféru i v malom byte a dodá mu skvelú vintage atmosféru začiatku 20. storočia. Celý program Fulda obsahuje TV skriňu, závesný panel, úložnú a vitrínovú skriňu za 239.90 €.

Obývacia stena Fun plus

Moderná biela obývacia stena v kombinácii s dreveným dubovým dekorom bude ozdobou každého bytu, ktorý je inšpirovaný prírodou a prírodnými materiálmi. Štýlové aplikácie popraskaného dreva zaujmú na prvý pohľad a jemné LED podsvietenie vitrínových skriniek podčiarkne útulnú atmosféru celej izby. Iste oceníte i kvalitné spracovanie s tlmeným dovieraním dverí i zásuviek.

Sedacia súprava Cosana

Štýlová sedacia súprava Cosana vyniká svojim nevšedným dizajnom, ktorý urobí z každej obývačky príjemné miesto. Súpravu si môžete s našimi odborníkmi v ASKO-Nábytok navrhnúť presne podľa vašich možností. Pohodlné sedenie možno vylepšiť výsuvným sedákom, ktorý disponuje nastaviteľnou hĺbkou sedu, alebo napríklad polohovateľnými opierkami hlavy.

Sedacia súprava Loretto

Moderná mäkko polstrovaná sedačka Loretto je ideálnou voľbou pre menšie obývacie izby. Súpravu možno rozložiť na lôžko. Vďaka polohovateľným podrúčkam a veľkým operným vankúšom vám sedačka poskytne maximálne pohodlie. Veľkým benefitom je tiež úložný priestor, ktorý je umiestnený pod sedákom. Príjemná ženilková látka v šedej farbe sa skvelo hodí do moderných i klasických interiérov. Cena sedacej súpravy je 499.90 €.

Pohovka Firenze

Trendy pohovka Firenze sa skvelo hodí do menších obývacích izieb. Nielenže ju ide ľahko rozložiť na lôžko, na ktorom pohodlne prespia dve osoby, ale tiež disponuje úložným priestorom v spodnej časti. Zaoblené tvary, pohodlné polstrovanie a kombinácie hladkej ekokože s tmavým čalúnením tak pomáhajú vytvárať dojem útulnosti. Pohovku Firenze môžete umiestniť nielen k stene, ale tiež voľne v priestore.

Cena je 349.90 €.