Tipy a rady- ako sa zbaviť nervozity pred prvým sexom

Ohodnoť článok

Prvý sex

Ak máte prvý sex ešte len pred sebou, zrejme ste z toho poriadne nervózny. Najviac vás síce naučia až skúsenosti, no keď sa vopred pripravíte, bude vaše „tenkrát poprvé“ o čosi jednoduchšie. Toto je desať tipov, ktoré vám môžu pomôcť.

Uvedomte si, že nie ste sám, kto je neistý

So sebavedomím v posteli má problémy takmer každý. Dokonca aj tí, ktorí majú mnoho skúseností. Uvedomte si, že aj žena, s ktorou sa milujete, sa môže cítiť neisto. Rozhodne nie ste v tejto situácii sám.

Vzdelávajte sa

O tom, ako mať skvelý sex, sa môžete dozvedieť už pred prvou skúsenosťou. Na internete je obrovské množstvo článkov, toto je jeden z nich. Inšpiráciu však nečerpajte z porna. Jeho účel je zabaviť a nie vzdelávať. Na reálny sex sa podobá len veľmi málo.

Starajte sa o svoje telo

Skvelá starostlivosť o telo vám môže zdvihnúť sebavedomie. Sex je fyzický akt. Potrebujete byť preto v dobrej kondícii a zároveň sa cítiť vo svojej koži dobre. Určite už poznáte, čo treba robiť – jedzte správne, spite dostatočne a cvičte pravidelne. Starajte sa aj o svoj výzor – pekný účes či oblečenie zvýšia vaše sebavedomie aj v milostnom živote.

Tip redakcie: Od sexu sú oveľa častejšie závislí muži

Masturbujte

Áno, masturbácia dokáže zlepšiť váš partnerský sexuálny život. Väčšina mužov masturbuje bezmyšlienkovito. Snažia sa byť hotoví čo najrýchlejšie. Potom sú však menej prepojení so svojím telom a klesá ich kontrola nad erekciou a orgazmom. Masturbáciu však môžete využiť aj na zlepšenie výdrže. Myslite na to, ako dlho by ste chceli vydržať so svojou partnerkou a doprajte si čas.

Poďte na to pomaly

Čím neistejšie sa cítite, tým je pravdepodobnejšie, že sa budete ponáhľať. Mnoho neskúsených mužov sa vrhne rovno na súlož, pritom je oveľa zábavnejšie, ak na to idete pomaly. Nepodceňujte bozkávanie, dotyky a orálny sex. Spomaľte aj svoje pohyby. Pomalšie tempo zníži váš stres a ocenia ho aj ženy.

Sústreďte sa na ňu

Viete, čo robia muži, ktorí sú fantastickí v posteli? Starajú sa najmä o partnerkino potešenie. To je jednoznačne najdôležitejšia schopnosť skvelého milenca. Ak sa budete sústrediť na jej telo, zatienite aj oveľa skúsenejších no sebeckých mužov. Keď navyše uvidíte, aké potešenie jej spôsobujete, zdvihne vám to sebavedomie.

Zistite, čo má rada

Môžete si prečítať veľa tipov na dobrý sex, no v skutočnosti má každá žena rada niečo iné. Skúmajte jej telo a všímajte si, ako reaguje na vaše dotyky. Nebojte sa jej spýtať, čo má rada.

V jednoduchosti je krása (a aj orgazmus)

Mnohí muži sex komplikujú. Technika je dôležitá, no nemusíte sa „zblázniť“ a skúšať milión vecí pri jednom milovaní. Kľúč k ženskému orgazmu nájdete vo vytrvalom opakovaní jednej činnosti. Časté striedanie polôh ženu zväčša len vyruší a rozhodí. Nájdite si niečo jednoduché, čo sa jej páči, a držte sa toho.

Nemyslite na sex ako na výkon

Jedna z najväčších chýb začiatočníkov. Príliš sa sústredia na perfektnú erekciu a kontrolujú svoj orgazmus. Nikto však nemá rád pocit, že sa miluje s robotom. Partnerka od vás nepotrebuje výkon, chce, aby ste sa cítili prepojení a zabavili sa. To sa dá aj bez predošlých sexuálnych skúseností.

Majte zmysel pre humor

Sex nikdy nie je perfektný. Vie byť zvláštny a niekedy až smiešny. Skúšate pozíciu, ktorú sa vám nedarí zvládnuť, zrazíte sa čelami alebo dostanete kŕč do nohy. Zmysel pre humor je v týchto situáciách dôležitý. Ak sa im dokážete zasmiať, oveľa rýchlejšie sa vrátite k pôvodnej zábave.

Čítajte tiež:

Sexuálne roboty pre starších či osamelých a ich temné stránky

Máme pre vás šesť dôvodov, prečo by ženy mali dvíhať činky

Kľúč k ženskému srdcu- ak ju chcete zaujať, musí na vás mať slabosť.

Zdroj: http://www.mensfitness.com/women/sex-tips/im-not-sexually-experienced-how-can-i-be-more-confident-bed