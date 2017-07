Kľúč k ženskému srdcu- ak ju chcete zaujať, musí na vás mať slabosť.

Ohodnoť článok

Univerzálny kľúč k ženskému srdcu

Aký je univerzálny kľúč k ženskému srdcu? Ak chcete zaujať ženu, musí na vás mať slabosť. Potom budete mať otvorenú cestu k získaniu jej srdca. Každú ženu síce priťahuje niečo iné, no niekoľko rád platí univerzálne. Správajte sa podľa nasledovných rád a budete to mať omnoho jednoduchšie.

Buďte dobrý

Ženy priťahujú láskaví muži. Ak sa správate dobre k druhým, ukáže to vašej potenciálnej partnerke, že taký budete aj k nej.

Buďte štedrý

Štedrosť sa netýka len peňazí či darčekov. Ak ste ochotný blízkym venovať svoj čas, pozornosť a náklonnosť, máte vlastnosť, ktorú všetky ženy hľadajú.

Podporte ju

Ženy túžia po mužovi, ktorý im bude veriť a podporí ich v snahe o dosiahnutie ich snov.

Majte radosť z jej úspechov

Podpora je jedna vec, no (nielen) ženy poteší, keď sa pre ich činnosť viete aj nadchnúť a máte úprimnú radosť, keď sa im niečo podarí.

Zaujímajte sa o jej koníčky

To neznamená, že musíte zmeniť všetky svoje záľuby a prispôsobiť ich partnerke. O tie koníčky, ktoré sú pre ňu najdôležitejšie, by ste však mali prejaviť záujem.

Vypočujte si jej obavy

Keď žena začne hovoriť o svojich obavách či neistote, väčšina mužov prestane počúvať. Ak ju však milujete, mali by ste to robiť a nielen predstierať. Získate z toho cenné informácie o tom, čo práve prežíva a navyše ju môžete uistiť, že sa nemá čoho obávať.

Všímajte si ju

Toto sa zdá byť jednoduché, no muži to často nedokážu. Nemusíte si všímať každú drobnosť ani na ňu zízať. Všímajte si nielen ako vyzerá, ale aj ako sa cíti a ako reaguje na situácie. Pomôže vám to pochopiť, ktoré, z vášho pohľadu možno drobnosti, pre ňu veľa znamenajú.

Často sa pýtajte

Zo začiatku možno nebudete chápať, ako to pomáha, no robte to tak či tak. Keď sa partnerky opýtate na jej deň či projekt, na ktorom práve pracuje, dozviete sa o nej veľmi veľa. Ženy sa veľmi radi zverujú. Bude sa cítiť dobre, keď uvidí, že sa o ňu zaujímate.

Ukážte jej svoju citlivú stránku

Hranie sa na drsného mača vás nikam nedostane. Takmer každá žena túži po starostlivom a citlivom partnerovi. Dajte najavo, že ste taký a vaša vyvolená vám neodolá.

Ceňte si ju

Toto je veľmi dôležité. Povedzte partnerke, ako si vážite, že ste spolu a uznávate veci, ktoré robí. Dajte to najavo aj skutkami.

Zdroj:http://www.lovepanky.com/men/attracting-and-dating-women/every-girls-weakness