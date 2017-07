Keď hovoríme jedno a myslíme si druhé: Ako dešifrovať ženské frázy

Ohodnoť článok

Ženy majú často ťažkosti s vyjadrením negatívnych pocitov. Je to do veľkej miery zapríčinené spoločenským tlakom na to, aby sme boli vždy milé a usmievavé. Ak vás máme rady, priznanie negatívnych pocitov týkajúcich sa vás pre nás môže byť mimoriadne zložité. Ak preto v konverzácii padnú od vašej milovanej tieto frázy, mali by ste zbystriť pozornosť – pravdepodobne ste ju niečím nahnevali alebo zarmútili. Citlivými otázkami k téme nič nepokazíte.

„Nič mi nie je.“ Ak vám na otázku, či sa niečo stalo, odpovie takto, takmer určite jej niečo vadí. Skúste sa zamyslieť, čo to mohlo spôsobiť. „Je mi to jedno.“ Možno, že to tak naozaj je. Ale ak sa vyhýba očnému kontaktu a pôsobí napäto, určite to tak nebude. Zrejme vás odpoveďou nechce rozrušiť. Skúste si k nej nájsť cestu. „Rob si, čo chceš.“ O-ou. Váš plán sa jej vôbec nepáči. Nemali ste náhodou naplánovanú nejakú spoločnú aktivitu? „Nič.“ Nič nikdy neznamená nič. Väčšinou to znamená, že na to, čo sa deje, by ste mali prísť sami. „Nech sa páči.“ Ak si od priateľky na niečo pýtate povolenie a ona vám odpovie touto cynickou frázou, radšej by ste si to mali rozmyslieť. „Kašli na to.“ Ak sa menšiu hádku pokúsi ukončiť týmito slovami, zrejme chce, aby ste veci nabudúce alebo aj hneď venovali viac pozornosti. „Daj mi pokoj.“ Ak tieto slová padnú pri hádke, vaša priateľka zrejme prežíva pretlak emócií. Je na vašom usúdení, či jej lepšie padne, aby ste ju nechali na pokoji alebo, naopak, s ňou situáciu ešte prebrali. „Nemusíš si odo mňa pýtať dovolenie.“ Ako kedy. Ak vám odpovie sarkastickým tónom, urobili ste správne, že ste sa opýtali. A možno by ste nemali nikam ísť. „Stane sa, čo už.“ Radšej by ste to mali skúsiť napraviť. „Veľa šťastia.“ Ironický tón? Asi tak skoro nedostanete, čo by ste od nej chceli. „Asi.“ Súhlasí s vami, ale neochotne. Skúste niečo pozmeniť. „Wow.“ Samozrejme, môže ísť aj o dobré wow, ale ak to povie tým tónom, nepríjemne ste ju prekvapili. Alebo ani neprekvapili, len ste potvrdili jej obavy. „Úžasné.“ Prevrátila pri tom očami? Cítite v hlase napätie? Jednoznačne ide o sarkazmus. „Uhm.“ Hlboké súhlasné „uhm“ prichádza vtedy, keď sa jej váš plán veľmi nepozdáva. Nevie, čo viac by vám k tomu mala povedať.

