12 signálov, že žena chce byť dobývaná

Ako dobýjať ženu

Ak máte známosť a neviete, či to povedie niekam ďalej, možno sa vám zíde tento „návod“ na odhalenie, či o vás dotyčná má záujem. Ale pozor – ako všetky vzťahové rady, aj tieto treba brať s rezervou. Každý človek a vzťah je totiž jedinečný. Ako teda spoznať, či žena sa žene naozaj páčite, no chce byť dobýjaná?

Je zároveň sexy aj odmeraná

Jeden deň s vami flirtuje, na druhý sa vám vyhýba.

Rýchlo odpovedá na správy

Páčite sa jej a chce, aby ste s ňou komunikovali.

Prijíma vaše pozvania

Výhovorky na preplnený program nie sú dobré znamenie, no ak pre vás žena dokonca zmení predchádzajúce plány, môžete si gratulovať.

Dáva si pred vami záležať na vzhľade

Ak ju zahliadnete mimo stretnutia a vidíte, že je oblečená „obyčajnejšie“, než keď je s vami, je to znamenie, že na vás chce urobiť dobrý dojem.

Tip redakcie: Ako niekoho úspešne požiadať o nahú fotku

Baví sa s vami o zmysluplných veciach

Keď ste spolu sami, nerozprávate sa len o najnovšom seriáli či klebetách z práce. Ak žena trochu poodhalí oponu a povie vám o svojom súkromí viac, chce vo vás vyvolať zvedavosť.

Doberá si vás

Znamená to že je pri vás uvoľnená a že váš vzťah prekročil hranice formálnosti. Je to znamenie, že v dobýjaní môžete pokračovať.

Ozve sa vám, ak sa odmlčíte

Ak sa stane, že po vašej odmlke začne ona „dobýjať“ vás, je to znak toho, že nechce, aby ste to vzdali.

Niekedy je plná záhad

Na vaše otázky odpovedá zahmlene a vyhýbavo. Je to taktika na vyvolanie zvedavosti a otestovanie toho, čo ste dostatočne odhodlaní. „Dvoreniu“ to dodáva aj trochu romantiky.

Hravo sa vyhýba definitívnemu potvrdeniu vášho vzťahu

Ak sa vyhýba téme, kam smerujete, no naďalej s vami flirtuje, znamená to, že chce, by ste sa ešte trochu posnažili.

Chýbate jej, hoci sa s vami často nestýka

Všimnete si, že odmieta vaše pozvania, no zároveň vám napíše, že jej chýbate. Dobýjať ženu je zložité. V tomto prípade chce, aby ste to ani naďalej nevzdával.

Pýta sa vás, či vám chýbala

Väčšinou sa vás na to pýta hravou formou. Najlepšie je povedať áno a pozvať ju na rande. Nebude mať šancu odmietnuť.

„Hrá sa“ na nedostupnú

Muži toto správanie milujú aj neznášajú. Hovorí nie, ale zároveň s vami dlhodobo flirtuje. Nevzdávajte sa, znamená to len, že chce byť dobýjaná. Jednoznačne však rešpektujte jej hranice a nikdy si nedovoľte viac, ako vám dovolí.

