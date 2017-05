5 rád ako ukončiť vzťah-nevzťah

Ohodnoť článok

Ako sa s niekým rozísť tak aby ste ho neranili je otázka, ktorú si kladie snáď každý. Nechodíte spolu, no stretávate sa. U tínedžerov ide o celkom bežný spôsob interakcie, ktorý generácia rodičov často nedokáže pochopiť. Ako však takýto vzťah, ktorý vlastne nie je vzťahom, ukončiť? Stačí si prestať písať, poslať vysvetľujúcu správu, alebo sa treba stretnúť osobne? Doktorka Joanne Davilová tvrdí, že na to pozná odpoveď. Toto je jej päť rád.

Ako sa s niekým rozísť

Zohľadnite, ako dlho sa stretávate

Čím dlhšie sa stretávate, tým viac si vaša známosť zaslúži ozajstný rozchod. „Zhruba desať schôdzok považujem za ozajstný vzťah, ktorý treba aj poriadne ukončiť. Ak ste sa však s niekým stretli len raz, nedlhujete mu vysvetlenie. Teda pokiaľ ste neurobili nejakú hlúposť a nevyznali mu lásku.“

Nemusíte to nazvať „rozchod“

Mnohí ľudia nechcú ukončiť vzťah už po pár schôdzkach, aby nevyzneli bezočivo a neslušne. „Nemusíte to nazvať slovom rozchod. Môžete povedať: Užil som si čas s tebou, no uvedomil som si, že sa nechcem uberať týmto smerom. Neviem, či to cítiš rovnako, no mali by sme sa pohnúť ďalej.“

Nezačnite druhého ignorovať

Mladšie ročníky poznajú pojem „ghosting“. Ide o vymazanie človeka zo života bez slovka vysvetlenia. Zrazu neodpisujú na správy, nedvíhajú telefón, jednoducho ho ignorujú. Tento spôsob ukončenia vzťahu je veľmi zlý. „Ak sa rozhodnete známosť ignorovať, je to znak vášho strachu. Treba sa rozchodu postaviť čelom, inak nikdy nebudete asertívni a nenaučíte sa k ľuďom správať s porozumením a súcitom. Takýmto správaním môžete otriasť sebadôverou druhého človeka, čo môže negatívne poznačiť jeho budúce vzťahy.“

Tip redakcie: Ako byť single, alebo zoznam overených tipov ako byť sama až do smrti

Vyhnite sa otvorenému koncu

Niektorí nechcú vzťah definitívne ukončiť, aby druhému neublížili. Môžu tým však spôsobiť pravý opak. „Je dôležité vyjadriť sa jasne. Ak sa chcete rozísť, no nedáte to dostatočne najavo, druhému nepomôžete a len ho zavádzate. Pravdaže, nebuďte krutí. Vyjadrite sa jasne a priamo, ale zostaňte milí.“

Buďte úprimní (do istej miery)

Ak by sa s vami niekto rozišiel, chceli by ste poznať dôvod. Zaslúži si ho aj vaša známosť. Ako však byť úprimný a zároveň neraniť city? „Ak vás k rozchodu viedlo niečo konkrétne, čo môže byť konštruktívne, povedzte to! Môžu to byť napríklad rozdielne záujmy či časté výmeny názorov. Ak však nejde o zjavný nesúlad, nemá zmysel druhého raniť. Vtedy povedzte len, že hľadáte iný typ osobnosti alebo že chyba je vo vás. Síce sú to klišé, no každý sa potrebuje naučiť jazyk moderného randenia.“

Čítajte tiež:

18 tipov ako zbaliť chlapa. Číslo 14 funguje pri každom

Filmové klasiky zo 60-tych rokov

Historickí zvrhlíci. Sigmund Freud

Zdroj:http://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/break-up-relationship-dump-end-dating-seeing-ghosting-five-step-guide-a7709436.html