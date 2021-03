Ako vyčistiť umývačku riadu bez chémie

Tip na jednoduchú metódu prirodzeného čistenia umývačky riadu a na zabezpečenie toho, aby váš obľúbený spotrebič zostal v špičkovej forme 🙂

Čo budete potrebovať

biely ocot

prášok na pečenie

handrička

rozprašovač

voda

Krok 1: Vyčistenie odtoku

Skontrolujte odtok umývačky riadu a odstráňte všetky zvyšky alebo kúsky jedla. To pomôže zlepšiť odvodnenie a zabráni poškodeniu riadu a umývačky. Šálku bieleho octu dajte na 15 až 20 sekúnd do mikrovlnnej rúry a potom do nej vmiešajte dve polievkové lyžice sódy bikarbóny. Nalejte zmes do odtoku a nechajte 10 až 15 minút pôsobiť. Prevarte trochu vody a horúcu vodu nalejte do odtoku aby ste sa zbavili zvyškov či upchatia.

Krok 2: Vyčistite filter

Začnite opatrným vybratím filtra umývačky riadu a potom skontrolujte, či na podstavci nie sú zvyšky jedla, ktoré by tam mohli uviaznuť. Ak je všetko v poriadku, utrite oblasť vlhkou handričkou. Potom filter umyte v teplej mydlovej vode. Pomocou starej mäkkej zubnej kefky sa zbavte prípadných zvyškov jedla. Pred vložením späť ho opláchnite v teplej vode. (Niektoré umývačky riadu majú samočistiace filtre, takže si prečítajte príručku.)

Krok 3: Spustite cyklus s bielym octom

Na hornú priečku prázdnej umývačky umiestnite pohár (vhodný do umývačky) naplnený bielym octom a spustite krátky umývací cyklus. Ocot pomáha zbaviť sa mastnoty, špiny a škvŕn.

Krok 4: Spustite preplachovací cyklus so sódou bikarbónou

Teraz nasypte jednu šálku sódy bikarbóny na dno spotrebiča a nechajte ju prejsť krátkym cyklom preplachovania pomocou horúcej vody. Po dokončení by mala byť vaša umývačka riadu čistá, svieža a bez škvŕn.

Krok 5: Vyčistite dvere umývačky

Zmiešajte tri šálky horúcej vody s pol šálkou octu v rozprašovači. (Ak sa v príručke vyžaduje, aby ste používali teplú vodu, používajte iba teplú vodu.) Nastriekajte dovnútra dverí (opatrne okolo tesnenia) a utrite vlhkou handričkou. Podľa potreby utrite exteriér.

