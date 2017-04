Historickí zvrhlíci. Sigmund Freud

Ohodnoť článok

Kto bol Sigmund Freud

V dejinách ľudstva možno nájsť množstvo vplyvných, slávnych a historicky významných jedincov (ktorí boli zhodou náhod aj poriadnymi, nehanebnými zvrhlíkmi a/alebo sexuálnymi deviantmi). Boli trochu bezohľadní, to áno. Dnes by sme však zrejme neboli tam, kde sme, bez týchto pokrokovo zmýšľajúcich mužov, ktorí by v súčasných úradných zoznamoch mali pri svojej adrese červenú bodku.

Sigmund Freud

KTO BOL SIGMUND FREUD

Freud bol zakladateľom psychiatrie a iniciátorom takzvanej verbálnej terapie (alias 300 dolárov za hodinu pre niekoho, kto vám neodhryzne hlavu, keď neprestanete trepať o svojom živote). Vymedzil pojem psychoanalýza a ako prvý identifikoval potlačené myšlienky a pocity vo vedomí. Och, a odporúčal kokaín ako skvelé antidepresívum. Okrem toho bol z nejakého dôvodu presvedčený, že všetci túžime pretiahnuť svojich rodičov a fajčiť penisy.

ČÍM SA PRESLÁVIL

Rozložil psychiku na tri časti osobnosti: Id (princíp slasti, ktorý nás všetkých nabáda prefiknúť všetko naokolo), Ego (princíp reality) a Superego (túžba po dokonalosti, prevažne podvedomá, založená na takzvaných ego ideáloch, teda svedomí).

PREČO HO POVAŽUJEME ZA ZVRHLÍKA

Freud nepopieral, že ho sexuálne priťahovala vlastná matka. Jeho práca a výskum boli síce veľmi prospešné a revolučné, no celé to bolo v podstate iba jedno veľké a natiahnuté „nemám pravdu, vážení? Nie? Ale čo ak…“

Očividne to poslúžilo ako skvelý materiál, v ktorom Freud predstavil takzvanú psychosexuálnu teóriu a rozlíšil 5 kľúčových fáz vývoja libida.

Áno, libido sa podľa Freuda začína vyvíjať už pri narodení. Už malé deti totiž považuje za primitívne sexuálne bytosti. Fázy spomínaného vývoja majú výstižné názvy: orálna, análna, falická, latentná a genitálna. V rámci falickej fázy „objavuje“ Freud podvedomú sexuálnu príťažlivosť detí voči vlastnému rodičovi opačného pohlavia. To, prirodzene, spôsobuje žiarlivosť a množstvo ďalších emočných problémov, ktoré neskôr vedú k potláčaniu spomienok a pocitov. Cena a potrebná dĺžka verbálnych terapií tak priamoúmerne rastie.

Freud, samozrejme, svoju „detskú teóriu“ nikdy sám netestoval, no pri objavovaní týchto „právd“ vychádzal z poznatkov pri skúmaní svojich dospelých pacientov.

„Hej, ehm, máte sexi dieťa. Môžem vám položiť zopár otázok?…“

Pri analýze problematiky sexuálnych zvrhlíkov uvádza ako príklad vlastného otca, ktorý podľa neho prispel aj k hystérii jeho brata (alias psychickej chorobe).

„Odpozeral som to od VÁS!“

