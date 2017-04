Historickí zvrhlíci. Aleister Crowley

Ohodnoť článok

Kúzelník Aleister Crowley

V dejinách ľudstva možno nájsť množstvo vplyvných, slávnych a historicky významných jedincov (ktorí boli zhodou náhod aj poriadnymi, nehanebnými zvrhlíkmi a/alebo sexuálnymi deviantmi). Boli trochu bezohľadní, to áno. Dnes by sme však zrejme neboli tam, kde sme, bez týchto pokrokovo zmýšľajúcich mužov, ktorí by v súčasných úradných zoznamoch mali pri svojej adrese červenú bodku.

Kúzelník Aleister Crowley

KTO BOL CROWLEY

Aleister Crowley bol britský spisovateľ, prorok a kúzelník. Nie taký ten obľúbený, ktorý vyťahuje králiky z klobúka, ale skutočný čarodejník, ktorý berie drogy, nesprchuje sa a pohlavný kontakt považuje za súčasť svojho náboženstva.

ČÍM SA PRESLÁVIL

Crowley bol známy okultista a vyhlasoval sa za proroka polyteistického náboženstva, ktoré sám vytvoril. Volalo sa Theléma a vychádzalo z presvedčenia, že všetci jeho nasledovatelia by sa mali riadiť vlastnou pravou vôľou a zabúdať na svoje ego.

V podstate ho možno považovať za takmer skutočného čarodejníka, ktorý burcoval ľudí v časoch, keď to vôbec nebolo ťažké.

Zdá sa, že jeho náboženstvo šlo ruka v ruke s presvedčením, že (v tom čase) nové dvadsiate storočie prinesie nový etický kód, ktorý by všetci oslavovali ako nový začiatok takzvaného Aeonu Hora: „Rob, čo ty chceš, nech je celý zákon“.

ZAUJÍMAVOSŤ: Jeho „čarodejníctvo“ sa stalo základom príbehu známeho filmu o Sherlockovi Holmesovi (s Robertom Downeym Jr.).

PREČO HO POVAŽUJEME ZA ZVRHLÍKA

Crowley nielenže založil náboženstvo opierajúce sa o mágiu, no vynašiel aj čosi ako sexuálnu mágiu (nie, neobjavili ju Red Hot Chili Peppers ani Sting). Spočíva v podstate vo využívaní orgazmov a/alebo vzrušenia (niekedy aj tekutín) v rámci zaklínania. Ani v Rokforte také niečo neučia.

Máme pre vás niekoľko Crowleyho citátov o sexuálnej mágii a o tom, ako ju vykonávať (pripravte si perá a zošity!):

V Novom komentári ku Knihe zákona napríklad uvádza, že všetky deti by mali byť svedkami každého druhu sexuálneho aktu ako aj procesu pôrodu, hneď ako sú schopné kontrolovať vlastné motorické zručnosti. Deťom sa nemá klamať (takže zrejme zabudnite aj na Ježiška na Vianoce).

„…Slušnosť bráni priamemu odvolávaniu sa na tému sexu a dáva tak priestor Sigmundovi Freudovi a jemu podobným, aby dokázali, že každá naša myšlienka, reč, gesto, vedomie a podvedomie sú len vedľajšími potrebami!“

Všetci by sme mali praktizovať sex, kedykoľvek máme chuť, a robiť, čo je podľa nás správne. Len sa pokojne zbláznite, deti, a asi o 70 rokov budete počúvať KISS.

Čítajte tiež:

Historickí zvrhlíci. Markíz De Sade

Pravda o análnom sexe

Zdroj: http://www.ranker.com/list/the-13-most-historically-important-perverts-of-all-time/beau-iverson