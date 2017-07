Ako si nájsť okuliare šikovne a rýchlo pomocou telefónu

Ohodnoť článok

Ako si nájsť okuliare pomocou telefónu.

Ste krátkozrakí? Strácate okuliare častejšie, než ste si ochotní priznať? Potrebujete pomoc pri ich hľadaní? Máme pre vás ideálne riešenie ako si nájsť okuliare.

Poďme pekne po poriadku. Máte niekde na blízku svoj mobil? (To bol chyták. Samozrejme, že máte.) Zapnite na ňom kameru, akoby ste chceli niečo odfotiť. To, čo je na obrazovke, by ste mali vidieť celkom jasne bez ohľadu na fakt, či nosíte alebo nenosíte okuliare.

Teraz je načase nájsť to, čo hľadáte. Prechádzajte kamerou postupne po okolí… a tu ich máme! Tento trik zaberie zakaždým. Ak totiž nemáte poškriabanú šošovku, kamera vášho telefónu zobrazí jasne a ostro všetko, na čo ju namierite.

Teraz sa určite zaprisaháte, že svoju dioptrickú pomôcku už nikdy nestratíte. (Aj tak sa to stane, to je vám jasné.) Opakujeme to stále – vďakabohu za smartfóny.

Zdroj: https://www.purewow.com/tech/how-to-find-missing-glasses