Ohodnoť článok

Celý Hollywood nehovorí o ničom inom, len o instagrame večnej rebelky, herečky a speváčky Lindsay Lohan (30). Najnovšie herečka šokovala svojich fanúšikov, keď odstránila obsah celého svojho instagramového účtu a do svojho profilu napísala len tajomné: Alaikum salam.

Pokus o rekalmu?

Ide o typický islamský pozdrav, v preklade: „mier s vami / pokoj s vami“. Vzhľadom na celosvetové dianie a dvíhajúcu sa vlnu protestov voči islamskému náboženstvu, herečkin krok pôsobí ako ďalší pokus o vyvolanie kontroverzných reakcií. Lindsay Lohan strávila v minulom roku pár mesiacov v Sýrii a v Abu Dhabi, kde pomáhala utečencom. Herečka koketuje s islamom už od roku 2015, kedy sa dala na dobrovoľné štúdium Koránu. „Otvoril mi nové duchovné dvere, našla som iný, pravdivý rozmer…“, vyjadrila sa. Muslimská komunita víta herečku s otvorenou náručou, sociálne siete praskajú pozitívnymi reakciami na jej údajné obrátenie sa na islamskú vieru.

Tip redakcie: Osem miliardárov má rovnaký majetok ako chudobnejšia polovica sveta

Herečkina matka však v rozhovore pre online magazín Gossip Cop dôrazne poprela, že by jej dcéra konvertovala na islam: „Je to nezmysel. Lindsay si chce len dožičiť oddych od sociálnych sietí.“ Herečka sa momentálne zdržuje najmä v Dubaji, kde si obľúbila život v luxuse. Minulý rok bola Lohanová odfotografovaná v Turecku, zahalená typickou šatkou, začo sa do nej v Amerike opäť pustili médiá. Herečka sympatizuje s islamom už dlhšiu dobu a aktívne sa venuje štúdiu Koránu.

Rebelka Lindsay

V showbiznise sa ryšavá Lindsay pohybuje už od svojich troch rokov. Svoju kariéru započala ako detská modelka a pokračovala hraním v rôznych televíznych seriáloch. Za svoje škandalózne správanie, problémy s alkoholom a drogami skončila niekoľkokrát aj na štátom nariadenej odvykacej kúre.