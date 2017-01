Osem miliardárov má rovnaký majetok ako chudobnejšia polovica sveta

Ohodnoť článok

Podľa organizácie Oxfam má osem najbohatších ľudí sveta rovnaký majetok ako 3,6 miliardy ľudí, ktorí tvoria chudobnejšiu polovicu sveta.

Údaje, ktoré spochybnili kritici, vraj pochádzajú z kvalitných zdrojov a priepasť medzi bohatými a chudobnými je „oveľa väčšia, než sa všetci obávali“. Medzi osmičku najbohatších patria napríklad mená ako Bill Gates, Mark Zuckerberg či Warren Buffett. Podľa slov Marka Littlewooda z Inštitútu pre ekonomické záležitosti by sa mal Oxfam sústrediť radšej na podporu rastu. „Zdá sa, že Oxfam je ako organizácia orientovaná na boj proti chudobe prekvapivo zaujatá voči boháčom,“ vyjadril sa vedúci poradnej skupiny voľného trhu. Zároveň dodal, že všetci, ktorí sa zameriavajú na „odstránenie absolútnej chudoby“, by mali svoju pozornosť upriamiť na opatrenia, ktoré by podporili ekonomický rast.

Ben Southwood, vedúci výskumu na Inštitúte Adama Smitha si myslí, že dôležitý nie je majetok najbohatších ľudí sveta ale blahobyt chudobných obyvateľov, ktorý sa každým rokom zlepšuje. „Štatistiky Oxfamu nás každý rok zavádzajú. Údaje sú v poriadku, pochádzajú z Credit Suisse, no ich interpretácia nie je.“

„Rastúca elita“

Správa Oxfamu vyšla v rovnakom čase, keď sa začínalo Svetové ekonomické fórum v švajčiarskom Davose. Každoročné stretnutie láka mnohých najvýznamnejších politických a ekonomických lídrov sveta. Podľa slov Katy Wrightovej, šéfky oddelenia pre zahraničné záležitosti v Oxfame, im správa pomohla „sústrediť sa na politickú a ekonomickú elitu. Nerobíme si nijaké ilúzie, že by bol Davos niečím iným než formálnou schôdzkou svetovej elity. Pozornosť, ktorú jej všetci venujú, sa však budeme usilovať využiť,“ dodala.

Osem najbohatších miliardárov sveta

Bill Gates (USA): spoluzakladateľ firmy Microsoft (čistý kapitál 75 miliárd dolárov) Amancio Ortega (Španielsko): zakladateľ firmy Zara, majiteľ firmy Inditex (čistý kapitál 67 miliárd dolárov) Warren Buffett (USA): najväčší akcionár firmy Berkshire Hathaway (čistý kapitál 60,8 miliárd dolárov) Carlos Slim Helu (Mexiko): majiteľ spoločnosti Grupo Carso (čistý kapitál 50 miliárd dolárov) Jeff Bezos (USA): zakladateľ a generálny riaditeľ firmy Amazon (čistý kapitál 45,2 miliárd dolárov) Mark Zuckerberg (USA): spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Facebook (čistý kapitál 44,6 miliárd dolárov) Larry Ellison (USA): spoluzakladateľ a generálny riaditeľ firmy Oracle (čistý kapitál 43,6 miliárd dolárov) Michael Bloomberg (USA): zakladateľ spoločnosti Bloomberg LP (čistý kapitál 40 miliárd dolárov)

Zdroj: Zoznam miliardárov podľa spoločnosti Forbes, marec 2016

Britský ekonóm Gerard Lyons tvrdí, že sústreďovanie sa na extrémne bohatstvo „neposkytuje vždy celkový obraz“ a pozornosť by bolo treba venovať „tomu, aby rástla torta ekonomiky“. Podľa jeho slov má však spoločnosť Oxfram pravdu, ak si vyberá firmy, ktoré podľa jej názoru zvyšujú nepomer ekonomickými modelmi „zameranými čoraz viac na rastúce zisky pre bohatých majiteľov a vrcholový manažment“.

Katy Wrightová z Oxfamu sa vyjadrila, že ekonomická nerovnosť podnecuje polarizáciu v politike, a ako príklady uviedla zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta USA či hlasovanie o Brexite.

„Primeraný podiel“

„Ľudia sú nahnevaní a žiadajú alternatívy. Majú pocit, že sú pozadu, pretože akokoľvek tvrdo pracujú, nemajú šancu podieľať sa na raste krajiny,“ dodáva Wrightová. Oxfam volá po „ľudskejšej ekonomike“ a vyzýva vlády, aby ostro zakročili voči odmeňovaniu vrcholových pracovníkov firiem či daňovým únikom a uvalili na najbohatších jednotlivcov vyššie dane.

Organizácia takisto žiada, aby ekonomickí lídri platili „primeraný podiel daní“, a nalieha na spoločnosti, aby svojim zamestnancom vyplácali „existenčné minimum“, ktoré je vyššie než životné minimum schválené jednotlivými vládami. Oxfam vydal za posledné štyri roky niekoľko podobných správ. V roku 2016 vyrátal, že 62 najbohatších ľudí sveta vlastní toľko, čo chudobnejšia polovica celosvetovej populácie. Spomínaný počet sa tohto roku znížil iba na osem, pretože organizácia vraj získala presnejšie údaje. Podľa Oxfamu však v každom prípade stále platí, že 1% najbohatších obyvateľov sveta má rovnaký majetok ako zvyšok sveta dokopy.

Niektorí z osmičky najbohatších miliardárov už rozdali desiatky miliárd. Bill Gates a jeho manželka Melinda založili v roku 2000 súkromnú nadáciu, ktorá má dotáciu viac ako 44 miliárd dolárov.

Mark Zuckerberg a jeho manželka Priscilla Chanová zase v roku 2015 oficiálne prisľúbili, že počas svojho života rozdajú 99% hodnoty svojho majetku, čo bolo v danom čase vzhľadom na akcie Facebooku okolo 45 miliárd dolárov. Kto sa chce dostať medzi elitných 10%, musí vlastniť hotovosť a aktíva v hodnote 71 600 dolárov. Na elitné 1% treba 744 396 dolárov.

Správa Oxfamu vychádza z údajov spoločnosti Forbes a výročných správ spoločnosti Credit Suisse, ktorá sleduje celosvetové rozdelenie majetku od roku 2000. Prieskum sa opiera o hodnotu aktív jednotlivcov, predovšetkým v majetku a nehnuteľnostiach, z ktorej odráta dlhy. Výsledná hodnota potom napovie, koľko daná osoba „vlastní“. Do údajov sa nezarátavajú príjmy či mzdy. Spomínaná metodológia si však vyslúžila veľa kritiky. Podľa nej by bol totiž napríklad študent s vysokými dlhmi, no potenciálom vysokého zárobku v budúcnosti, považovaný za chudobného.

