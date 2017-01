Ohodnoť článok

Schôdzka medzi Trumpom a Putinom bude možno v Reykjavíku

(TASR) – Island je pripravený zúčastniť sa na usporiadaní schôdzky medzi novozvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom a šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Schôdzka by sa mohla konať v Reykjavíku, metropole Islandu, po tom, čo sa Trump 20. januára ujme úradu. Informoval o tom dnes denník Morgunbladid s odvolaním sa na šéfa islandskej diplomacie.

Bude sa opakovať história?

“Islandská vláda zatiaľ nedostala žiadosť ohľadne tohto stretnutia. Ak sa predstavitelia vo Washingtone obrátia na islandskú vládu s formálnou žiadosťou o zorganizovanie summitu v Reykjavíku, budeme to vnímať ako pozitívum a premeníme to na náš príspevok k zlepšeniu vzťahov medzi USA a Ruskom, ako to bolo v dome Höfdi v roku 1986,” uviedol šéf islandskej diplomacie Godhlaugur Thor Thordharson.

Ako poznamenala agentúra TASS, v októbri 1986 sa v tomto dome konalo historické stretnutie vtedajších najvyšších predstaviteľov USA a Sovietskeho zväzu, Ronalda Reagana a Michaila Gorbačova. Bol to dôležitý krok k ukončeniu studenej vojny.

Noviny Sunday Times ešte skôr uviedli, že Trump by sa rád stretol s Putinom v Reykjavíku niekoľko týždňov po svojej inaugurácii. Moskva je vraj pripravená dohodnúť sa na tejto schôdzke.

