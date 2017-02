Lady Gaga bude účinkovať v historicky prvom Tiffanyho reklamnom spote na Super Bowle

Ohodnoť článok

60-sekundový spot bude prvou televíznou reklamou spoločnosti po 20 rokoch. Tiffany & Co. vydáva svoju prvý televízny spot po veľmi dlhej dobe a dúfa, že divákov dokáže zaujať. A aby to bolo ešte pôsobivejšie, tento regionálny 60-sekundový spot bude vysielaný počas Super Bowlu. Je to prvý krát v histórií, kedy sa bude reklama luxusnej šperkovej spoločnosti vysielať počas tak megalomanskej a významnej akcie, akou je Sper Bowl.

Reklamný spot uvádza novú kampaň s názvom “Legendary Style,” ktorou spoločnsosť spúšťa novú kolekciu módnych šperkov – Tiffany HardWear . V kampani budú účinkovať “ženy reprezentujúce dôverú, krásu a majetnosť, ktoré boli vybrané pre ich inteligenciu a autenticitu,” uviedla firma v tlačovej správe.

Spoločnosť bude prezentovať Lady Gaga

Spoločnosť Tiffany & CoPre vybrala pre svoj debut na Superbowle známu spevačku Lady Gaga, ktorá vystúpi aj ako súčasť šou počas polčasu, v “improvizovanom filme” pre spoločnosť.

Tvorivú kampaň režíroval interný tím spoločnosti Tiffany v spolupráci s Grace Coddington a bol natočený Davidom Simsom. Reklamý spot sa bude vysielať na nasledujúcich trhoch: New York, Los Angeles, Boston, Atlanta, Houston, Chicago, Philadelphia, San Francisco, Washington D. C. a Miami.

Lady Gaga v ňom bude hovoriť o svojej vlastnej “kreatívnej ceste k sebavyjadreniu a posilneniu”, a rovnako tak o jej “celoživotnej vášni pre túto značku.” Pozrite sa na ukážku nižšie.

Zaujímavosť: Vince Lombardi Trophy – cena, ktorá je každý rok venovaná majstrovi Superbowlu bola ručne zhotovená spoločnosťou Tiffany & Co., no toto bude prvýkrát, kedy bude táto firma vystupovať v reklame počas hry.

Reklama bude podporená aj sociálnou a vyhľadávacou kampaňou vedenou spoločnosťou MEC Global, ktorá je globálnou mediálnou agentúrou spoločnosti Tiffany & Co.. Pre magazín adweek to potvrdil hovorca spoločnosti.