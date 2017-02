Elon Musk a jeho šialené nápady. Pri niektorých môžete aj umrieť

Ohodnoť článok

Moderný svet by nikdy nebol tam kde je, pokiaľ by neexistovali šialené nápady a ešte šialenejší tvorcovia, ktorí tieto nápady aj zrealizovali. Zdá sa, že v dnešnom svete je jedným z takýchto vizionárov Elon Musk. Niektoré nápady, ktoré sú pre nás skôr len sci-fi scenárom, sú pre Muska možnosťou a realitou. Je len dobré, že máme takúto snívajúcu osobu, ktorá sa nebojí ísť až za hranice možného a nemožného (a má dostatok peňazí na zrealizovanie svojich strelených nápadov) A čo tento Jules Verne modernej doby pripravuje? Predstavme si niektoré z jeho nápadov:

Pripravte sa zomrieť

Asi v tomto duchu predstavil Musk svoje plány, ktoré počítajú s kolonizovaním červenej planéty. Podľa jeho slov, “prvý kolonizátori musia byť pripravení aj na možnosť, že pri pokuse kolonizovať Mars prídu o svoj život“. Projekt, ktorý stojí za touto myšlienkou je SpaceX. Musk už na začiatku povedal, že SpaceX založil predovšetkým v snahe pomôcť ľudstvu kolonizovať Mars. Je to akási poistka proti vyhynutiu ľudstva. SpaceX si kladie za cieľ previesť na Mars 1 milión ľudí, a to v priebehu najbližších 50 až 100 rokov za použitia medziplanetárneho dopravného systému (IDS). K prevozu chce používať kozmickú loď, ktorej koncept Musk odhalil už 27. septembra počas medzinárodného astronautického kongresu ( IAC) v mexickej Guadalajare. Jeho plán zahŕňa 1000 alebo viac lodí so 100 alebo 200 pasažiermi na palube. Ale ako sám uviedol, je naivné očakávať, že všetko bude fungovať podľa plánu, a preto by sa cestujúci mali pripraviť na možnosť úmrtia. Riziko je tu totiž veľké. Informácie priniesol space.com

Šli by ste do toho?

Energia pre všetkých

Mimo kolonizačných ambícií sa Musk drží aj pekne pri našej starej dobrej Zemi kde chce dosiahnuť ľudskú nezávislosť od fosílnych palív. Jednou líniou sú elektromobily Tesla a druhou je SolarCity. V jeseni tohto roka, keď došlo k zlúčeniu oboch spoločností, Musk predstavil svoju solárnu strechu, ktorá dokáže napájať elektrinou celú domácnosť. Strešná krytina však na prvý pohľad nevyzerá ako solárny panel, ale ako klasické krytiny, ktoré si môžete prispôsobiť k dizajnu svojho domu. Vyrábajú sa hneď v niekoľkých prevedeniach. Energiu z krytín v sebe hromadí domáca batéria Powerwall, ktorá dokáže poskytnúť elektrinu aj v prípade zlého počasia.

A že to Musk so svojim plánom myslí vážne dokázal keď začal solárnou energiou zásobovať celý ostrov. „Solárny ostrov“ v Tichomorí napája celkovo 5328 solárnych kolektorov, ktoré dokážu vyprodukovať až 1,4 megawattov elektrickej energie. Takéto množstvo energie postačuje, aby sa pokrylo 100% energetických potrieb pre 600 obyvateľov ostrova Ta’u. Zavedením skladujúcich batérií Powerpacks dokážu tieto technológie uchovať energiu po dobu troch dní. Plán je teda veľmi jednoduchý: domácnosti budú napájane solárnymi panelmi, ktoré prevedú energiu do batérií a pri dome bude stáť elektromobil. Celkom dobré, čo poviete?

Musk chce hacknúť náš mozog

Vek umelej inteligencie je v plnom prúde a je veľká šanca, že ľudstvo bude za ňou zaostávať. Umelá inteligencia nás už dokáže poraziť v pokri, rozbije nás v hre Go, skladá vlastnú hudbu, píše romány, zachraňuje životy tam keď zlyhali lekári, nastavuje klimatizáciu, objednáva veci z internetu, je hnacou silou našich vozidiel a dokonca vytvára ďalšiu umelú inteligenciu. Čoskoro nás predbehne v každej zručnosti. A s tým sa Musk nechce zmieriť.

Navrhol teda niečo trochu netradičné a kontroverzné – neurónové čipy. Stručne povedané, neurónový čip je zariadenie, ktoré je určené pre rast mozgu. Jeho hlavným účelom je optimalizovať kognitívne procesy pomocou interakcie mozgu s internetom. Musk tvrdí, že neurónové čipy by mohli zlepšiť naše kognitívne schopnosti na úroveň, ktorá je porovnateľná s umelou inteligenciou. Je pravdou, že náš mozog nevyužívame naplno, a to by sa mohlo zmeniť. Takže sa pripravte, ľudská superinteligencia je len otázkou času.

Cestovanie v kapsulách

Rýchlosť. Asi tak by znelo motto tohto sveta. Rýchla výmena informácií, rýchle cestovanie či rýchly životný štýl. Cestovanie je základ pre každú civilizáciu. Vedeli to už Rimania a vieme to aj my. A preto sa nie je čo diviť, že to vie aj Elon Musk, ktorý stojí za nápadom rýchlej dopravy známej pod menom Hyperloop.

Hyperloop je v podstate vysokorýchlostný transportný systém, ktorý je založený na pohybe pretlakových kapsúl. Tie sa pohybujú vo vnútri podtlakových trubíc, ktoré tvoria akýsi obal pre tieto kapsule. Kabíny budú poháňané indukčnými motormi a vzduchovými kompresormi. Priemerná rýchlosti Hyperloopu má byt 962 km/h a maximálna 1220 km/h. Zatiaľ sa vykonalo zopár testov a celkom úspešne. Najlepšie na tom je, že si túto technológiu budeme možno môcť vychutnať aj na Slovensku keďže prvú trasu chcú spustiť práve u nás medzi Prahou, Brnom a Bratislavou. Dúfajme, že tento nápad nepatrí k tým nápadom Muska, pri ktorých by sme mali byť pripravení umrieť.

Musk je už aj krtkom

Len pred niekoľkými dňami rozvíril Musk svojim tweetom búrlivé debaty okolo vŕtacieho stroja, ktorý má byť použitý pre tvorbu tunelov pod zemou. Tieto informácie sa objavili na viacerých magazínoch. A ako vždy, aj v tomto prípade bude tento stroj lepší, rýchlejší a výkonnejší než stroje, ktoré sa doposiaľ k tomuto účelu používali. Musk sa zmienil, že chce tunelom prepojiť sídla jeho spoločností. A kto vie, možno tento stroj pomôže prvým usadlíkom na planéte Mars a vytvorí spleť podzemných tunelov, v ktorých budú žiť. Nikdy nemôžete vedieť, a pri Muskovi už dupľom.

