Desať prekvapivých faktov o automobiloch Tesla, ktoré ste možno ani netušili

Neminie jeden deň, aby nás automobilka Tesla niečím neprekvapila. Svetové denníky prinášajú vždy nové a nové informácie o tomto revolučnom projekte, za ktorým stojí vizionárska osobnosť miliardára Elona Muska. Elektrické automobily sú v súčasnom svete v centre pozornosti a všetko to začalo práve Teslou. Denne sa strácame v titulkoch o príchode nového autopilota či o zdokonalení akcelerácie elektromobilu. Ale v podstate sa nikde neuvádzajú maličké detaily, ktoré robia z týchto aut niečo výnimočné. Áno, Tesla v sebe skrýva drobné vylepšenia a príbehy, o ktorých možno nevedia ani samotní majitelia. Zozbierali sme pre vás 10 takýchto detailov, ktoré vás ešte viac presvedčia, že automobily Tesla sú naozaj revolučným produktom.

Sexy autá

Musk chce, aby jeho autá boli pre potencionálnych zákazníkov dostatočne sexy, a to doslova. Ak si totiž vezmete označenia jednotlivých modelov, tak by mali spoločne vytvoriť slovo SEXY. Tento plán však Muskovi narušila automobilka Ford, ktorá ohlásila príchod modelu E. Musk to vyriešil tým, že ohlásil príchod modelu Tesla 3 (obrátené E). Takže zatiaľ máme model S,3, X a automobilka už ohlásila nový model Y SUV. Jednoducho S3XY.

Majstrovský plán

Okrem modelu Y, plánuje Tesla vyrábať aj mini autobusy a nákladné autá. Musk oznámil tento jeho “Majstrovský plán” v minulom roku. Majstrovský plán ráta s výrobou autobusov a nákladných áut bez nutnosti vodiča. Samozrejme, v najbližších rokoch bude prítomnosť vodičov potrebná dokiaľ sa všetko nepripraví a nedokončí potrebný hardvér.

Dúhová cesta

Musk je obrovským fanúšikom vtipov a nájdete ich aj v jeho autách. Ak štyrikrát za sebou kliknete na autopilota, tak sa vám na informačnom panely objaví dúhová cesta – podobne ako v hre Mario Kart.

Dúha aj pri nabíjaní

Musk zrejme nie je len fanúšikom zábavy, ale aj dúhy. Pretože keď na nabíjacích adaptéroch stlačíte gombík, nabíjací port začne svietiť dúhovými farbami.

Bond, James Bond

Ďalšou zábavkou, ktorú nájdete v autách Tesla je Muskove nadšenie pre Jamesa Bonda. Majitelia Modelu S po dlhšom stlačení tlačidla “T” vyvolajú prihlasovaciu obrazovku, ktorá sa po zadaní príkazu “007” premení na informačné centrum v podobe ponorného Lotusu Esprit S1 známeho práve z filmov o legendárnom agentovi Bondovi.

Mars v aute Tesla

Najnovšou zábavou v automobiloch Tesla je vzdávanie holdu SpaceX. Rovnako ako v prípade Jamesa Bonda, aj tu musíte podržať tlačidlo “T”, ktoré vás požiada o prístupový kód. Vložte slovo “Mars” a vaša informačná obrazovka sa premení na červenú planétu.

Tesla model S

V roku 2013 sa model S stal prvým autom na elektrický pohon, ktoré dostalo ocenenie Motorový trend auto roka. Zároveň bolo prvým elektrickým autom, ktoré dosiahlo dojazd na jedno nabitie viac ako 360 km.

Strecha na obdiv

Model S bol v dobe svojho vydania autom s najväčším panoramatickým strešným oknom. Musk tiež nedávno oznámil, že Tesla má novú divíziu, ktorá vyvíja nové super tvrdené sklo na model 3.

Ako na operačnej sále

Model X má kvalitu vnútorného ovzdušia rovnakú, aká sa nachádza v operačnej sále. Vďačí za to „módu obrany proti biologickým zbraniam“, ktorý používa filtre k neutralizácii škodlivých chemikálií a znečistenia v kabíne vozidla.

V New Yorku môžete mať problém

A poslednou zaujímavosťou je to, že model X nemôže jazdiť Brooklynským mostom nakoľko prevyšuje hmotnostný limit. Takže na to nezabudnite, ak by ste sa vybrali na výlet do New Yorku.