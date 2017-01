Ohodnoť článok

Spoločnosť Microsoft predstavila svoj prvý notebook Microsoft Surface Book a hneď sa z toho stala veľká udalosť. Namiesto klasického nudného notebooku sa nám dostal do rúk zaujímavý a inovatívny produkt, ktorý hravo zvládne aj náročné požiadavky užívateľov.

Surface Book vlastne ani nemôžeme vnímať ako notebook. Tento hybrid zvláda bez najmenších problémov úlohu notebooku, tabletu alebo sa z neho za pár sekúnd stane skvelý „skicár“ ( Book doslova prosí, aby ho používal niekto s maliarskym talentom ). Ak k tomu pridáme kvalitné vyhotovenie z magnéziovej zliatiny a nekompromisný hardvér, tak nová hviezda v tomto segmente je na svete.

Dizajn: Jedna vec zaujme okamžite

Asi prvé, čo udrie do očí, je elegantný kĺb spájajúci tablet s klávesnicou za pomoci silných magnetov. Tento originálny prvok je užitočný aj pri prenášaní, keď jeho oblé prevedenie skvelo padne do ruky. Zamrzí však medzera medzi základňou a tabletom, ktorá vznikne po zatvorení. Toto mohol Microsoft premyslieť dôkladnejšie. Ale nie je to zas až taký veľký problém.

Oddelenie tabletu od klávesnice je v tomto prípade riešené softvérom. Pre rozdelenie podržíte špeciálne klávesové tlačidlo a v priebehu 2-3 sekúnd môžete začať využívať Book ako tablet. Nemusíte sa tak obávať, že by došlo k samovoľnému oddeleniu. Čo sa týka celkového prevedenia, Surface Book sa môže hravo rovnať s MacBookmi. Luxusné kovové šasi s jemne podsvietenou klávesnicou a skleneným touchpadom mieri k vyšším priečkam. Citlivosť touchpadu je však občas slabšia. Stretli sme sa s tým hlavne pri zväčšovaní stránok a pod.

Batéria: Skôr notebook než samostatný tablet

Samotná tabletová časť je najtenším a najľahším Intel Core zariadením. Vyžiadalo si to však daň v podobe výdrže, keď samotný tablet dokáže utiahnuť len 4h. Po pripojení na klávesnicu získame ďalších 8h, ale získame aj na hrúbke, a to konečných 23mm. Možno preto vníma Microsoft svoj produkt viac ako notebook než tablet. Zaujímavosťou je, že zariadenie najprv čerpá energiu z klávesnicovej základne, až potom z tabletu. Takže tablet zostáva vždy plný a môžete ho odpojiť a používať aj po niekoľkých hodinách prevádzky. Ak sa vám vybije a vy ho pripojíte späť k základni, systém vám ho nedovolí znovu odpojiť až dokiaľ sa nenabije na určitú hladinu.

Microsoftu sa klávesnica podarila

Klávesnica má sama osebe rovnaké rozložené ako každý iný súčasný notebook. Avšak na rozdiel od väčšiny 13-palcových notebookov majú klávesy dostatočnú hĺbku a kvalitnú odozvu pri písaní, čo je veľmi uspokojujúce. Chýba tu však klávesa na kontrolu jasu. Môžete ju ale nahradiť klávesovými skratkami.

Konektivita je slušná

V rámci konektivity nám Surface Book ponúkne dva porty USB 3.0, mini-DisplayPort pre video, slot pre SD karty a audio jack. Až na audio jack, sú všetky porty na klávesnicovej základni. Audio jack zostal na tablete, ale ak si pripojíte slúchadla zostávajú trčať hore na zariadení, čo nie je zrovna veľmi pohodlné a praktické.

Displej je ozdobou

Surface Book má 13,5-palcový dotykový PixelSense displej, ktorý vďaka svojmu rozlíšeniu 3000 x 2000 pixelov ponúkne skvelú jemnosť až 267 PPI. Farby sú tak naozaj živé a ponúkajú skvelé pozorovacie uhly. Displej je navyše chránený sklom Corning Gorilla Glass 4 čím sa zabráni mechanickému poškodeniu. Čo jemne zamrzí je to, že ak využívame dotykový displej v móde notebooku nezabránime tomu, aby sa pri dotyku kĺb zariadenia mierne nepohol. Displej môžeme ovládať aj s priloženým dotykovým perom (stylusu) Surface Pen. V tomto prípade sa môžeme do sýtosti vyblázniť. Stylus dokonalo poslúži pri grafike, poznámkach či napríklad aj pri vypĺňaní tajničky.

Výkon stojí zato, ale nájdu sa aj chyby

Zariadenie ponúka procesory Intel Core i5 a Core i7, ktoré sú postavené na platforme Intel Core šiestej generácie (Skylake). Ďalej ponúkne grafiku Nvidia GeForce s GDDR5 RAM a podľa konfigurácie môžete mať potenciálne k dispozícii až 16 GB operačnej pamäte RAM a 1 TB vnútorného priestoru pre dáta (SSD disk) Nami testované zariadenie malo procesor Intel Core i5, a 8GB RAM. Surface Book nemal žiaden problém ani s graficky náročnejšími programami slúžiacimi na grafický dizajn a pod. Systém beží na OS Windovs 10. Jednou zo zaujímavých voliteľných funkcií je grafický čip Nvidia uložený do základne. Čo sa týka výkonu, nemáme voči Surface Booku žiadne výhrady. Systém fungoval svižne a bez jediného zaváhania. Je tu však jeden problém s OS. Ak odpojíte tablet a následne ho pripojíte späť, tak Windows niekedy poprehadzuje ikony a celý taskbar. Jednoducho sa nedokáže rýchlo zorientovať v akom móde ho používate. Kombinácia OS na tablet a notebook tak kúsok „pokulháva“. Za tú cenu by si užívatelia zaslúžili viac. K tomuto problému sa pridáva ešte jeden, a to, že notebook niekedy nedokáže zaspať na 100%. Často sa stáva, že ho vyberiete z tašky a je celý horúci, lebo bol po celý čas zapnutý. To určite neprospieva jeho životnosti. Na toto si mali dať v Microsofte veľký pozor.

Konečný názor

Surface Book je kvalitný hybrid, ktorý zvládne úlohu tabletu alebo úlohu notebooku. Kúsok zamrzí hranatejší dizajn a medzera, ktorá vznikne po zatvorení zariadenia. Ďalším nedostatkom je samotná výdrž tabletovej časti. Tá sa síce zvýši po pripojení základne, ale zvýši sa aj hrúbka a váha zariadenia. Za ďalšie zamrzí občasné zaváhanie a poprehadzovanie ikon a nakoniec, čo je pre nás dosť značný problém, je prehrievanie zariadenia pri nedokonalom spiacom móde. Mimo to je však Microsoft Surface Book dobrým zariadením s luxusným šasi, perfektným displejom a kvalitným výkonom. Dokáže uspokojiť náročných užívateľov a grafici si prídu na svoje. Za tú cenu by sme však uvažovali nad inou možnosťou.

Hlavné prednosti Hlavné nedostatky Výkon Slabá výdrž batérie v tablete Originálny dizajn Nepraktické umiestnenie Audio jacku na tablete Skvelý displej Problém s uspatím, a následné prehrievanie Kvalita vyhotovenia Občasné zaváhanie pri zmene používateľského módu vysoká cena

