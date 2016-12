Samsung Gear S3: Smart hodinky ako sa patrí 5 (100%) 1 vote

Pred niekoľkými rokmi prišli na trh prvé smart hodinky, ktoré predpovedali veľkú revolúciu v segmente smartfónov. Boli akousi predlženou rukou mobilov. Dnes však toto nadšenie okolo hodiniek opadlo a ich výrobe sa venujú v podstate len dvaja úhlavní nepriatelia, Samsung a Apple.

My sme sa pozreli podrobnejšie na novinku z dielne kórejského výrobcu.

Samsung Gear S3 Frontier a Classic

Hodinky Samsung Gear S3 sa vyrábajú v dvoch verziách. Prvou je športovejšie ladená verzia s označením Frontier. Je robustnejšia a ovládacie tlačidlá má zapustené do tela, vystupujú len mierne nad okraj. Remienok je plastový. Druhou verziou je elegantná verzia Classic. Má kožený remienok a ľahko ju skombinujete s elegantným oblečením. Remienky sú štandardizované, a preto si ich môžete vymeniť v akomkoľvek hodinárstve. Nám sa dostala do rúk elegantnejšia verzia.

V prípade vyhotovenia nemôžeme Samsungu nič vytknúť. Použité materiály sú vskutku kvalitné a vy máte pocit, že na rukách nosíte naozaj prémiový produkt. Brúsený hliník s precíznym vyhotovením ulahodia aj náročnému oku. Okrem klasického a elegantného vzhľadu spĺňajú Gear S3 štandardy prachu a vodeodolnosti IP68 a ponúkajú aj odolnosť pre armádne požiadavky. Môžete ich používať celý deň bez ohľadu na počasie. Hodinky sú prvýkrát vybavené sklíčkom Corning Gorilla Glass, ktoré majú väčšiu odolnosť voči poškriabaniu a rozbitiu displeja.

Displej

Hodinky sú vybavené dotykovým super AMOLED displejom s uhlopriečkou 1,3 palca. Rozlíšenie je postačujúcich 360 x 360 bodov. Pre tak malý displej ani viac nepotrebujete. Viditeľnosť na slnku je dobrá, aj keď nám sa veľa slnečných dní nedostalo.

Samsung vybavil hodinky senzorom, ktorý rozsvieti hodinky až po zdvihnutí zápästia. Takto sa snaží ušetriť energiu. Bohužiaľ, nám sa to vždy nepodarilo. Musíte si nájsť ten správny pohyb, ale aj potom senzor občas zaváha. Ale ak chcete, aby hodinky zobrazovali čas stále, môžete použiť funkciu Always On Watch. Budete tak mať pocit ako keby ste mali na rukách klasické analógové hodinky.

Vrúbkované koliesko, skvelý prvok ovládania

Okolo ciferníka sa nachádza vrúbkované koliesko, ktoré slúži na ovládanie. Točivým pohybom prechádzate na jednotlivé aplikácie, ovládate hlasitosť alebo scrollujete v texte. Jeho využitie je naozaj variabilné a dokonalo uľahčuje prácu s hodinkami. Samsung sa v tomto prípade naozaj pochlapil a prepracoval to do detailov. Keď nadídete na položku cítite ako koliesko jemne cvaká. Pri manipulácii tak nebudete mať žiaden problém otvoriť požadovanú aplikáciu. Na pravej strane sa nachádzajú ešte dve vystupujúce tlačidlá, ktoré plnia funkciu kroku späť a návratu domov.

Chod systému je nekompromisný

Vo vnútri hodiniek nájdeme dvojjadrový procesor s taktom 1 GHz a čipsetom Exynos 7270. Pamäť RAM je 768 MB spolu so 4 GB úložného priestoru. Chod hodiniek je naozaj svižný a dobre vyladený. Hodinky fungujú na systéme Tizen, ktorý je stabilný a vôbec sa nezasekáva. Ako celok pôsobia hodinky perfektným dojmom.

Vo vnútri nájdeme len zopár aplikácií, všetko sa však zmení, keď hodinky prepojíme so smartfónom. Na ich prepojenie potrebujete aplikáciu Gear. Môžete ju nainštalovať na akýkoľvek Android, ktorý nie je starší než verzia 4.4. S iPhonom tu však nepochodíte.

Prepojenie je rýchle a jednoduché. Cez aplikáciu si môžete vaše hodinky prispôsobiť podľa vášho gusta – môžete si zmeniť vzhľad ciferníka, nastaviť kalendár či doplniť iné aplikácie a pod. Pri väčšom počte aplikácií sa displej hodiniek bude deliť na nové karty, na ktoré môžete prejsť za pomoci kolieska.

Po prepojení so smartfónom sa vám otvoria nové možnosti

Vďaka hodinkám budeme môcť sledovať svoj tep, tlak vzduch a množstvo iných informácií o našom tele či počasí. Výškomer, barometer či krokomer vo výbave naozaj potešia. Veľmi dobre padne, keď vás hodinky upozornia, že ste prešli určitú vzdialenosť a povzbudia vás, aby ste v pohybe pokračovali. Tieto aplikácie môžete synchronizovať s aplikáciou S Health. Môžete si tiež vybrať aká aplikácia bude zobrazená spolu s ciferníkom.

Hodinky sú vybavené aj reproduktorom, cez ktorý budete počúvať hudbu alebo uskutočnite hovor. Reproduktor je naozaj kvalitný a sprostredkuje dobrý zvuk, teda na tak malé zariadenie.

Ak máte radi staré vecičky, tak si prídete na svoje. Pri písaní správ tu totiž budete musieť používať číselnú klávesnicu ako za starých čias. Je to síce kúsok nepohodlné, ale na napísanie rýchlej správy dostačujúce.

Výdrž je dobrá

Nový model od Samsungu má kapacitu batérie 380 mAh, čo vám v pohode vystačí na 4 dni bežného fungovania. Nie je to výdrž klasických hodiniek, ale tie zas nedokážu to čo Gear S3.

Hodinky sa nabíjajú za pomoci nadstavca, ku ktorému sa prichytia za pomoci magnetu. Tento spôsob trošku zamrzí, lebo si budeme musieť nabíjačku nosiť všade so sebou.

Záverom

Hodinky Samsung Gear S3 majú mnoho kladov. Ich dizajn vyhovie každému, použité materiály sú naozaj kvalitné a systém funguje bez jediného zaváhania. Ovládacie koliesko vám uľahčí pohyb medzi aplikáciami a po prepojení so smartfónom získate množstvo doplňujúcich a praktických možností. Zápory pre tieto hodinky sa hľadajú naozaj veľmi ťažko. Snáď zamrzí spôsob nabíjania a nedoladenosť senzoru pre pohyb rukou. V konečnom dôsledku sú to však hodinky ako sa na prémiový produkt patrí.