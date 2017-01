CES 2017: S týmito topánkami budete skutočne cítiť virtuálnu realitu

Ohodnoť článok

S týmito topánkami budete skutočne cítiť povrch, po ktorom kráčate vo virtuálnej realite.

Topánky pre virtuálnu realitu

Z ponárania sa do virtuálnej reality sa stala posadnutosť. Každý chce objaviť nový spôsob, ako umožniť čo najrealistickejšie vnímanie. Najlepšími prostriedkami boli doteraz senzory snímajúce miestnosť, vďaka ktorým možno prechádzať po vymedzenom priestore, či bezdrôtové ručné ovládače, s ktorými sa dajú vo virtuálnom svete uchopiť predmety. Najnovšie sa objavili plastové topánky, s ktorými má človek pocit, akoby naozaj kráčal po virtuálnom svete.

Cerevo Taclim je súprava kontaktných topánok so zabudovanou spätnou väzbou a ručnými ovládačmi navrhnutá na použitie s virtuálnou realitou od Googlu, aby sprostredkovala užívateľom pocit, akoby skutočne kráčali po povrchu zobrazenom vo virtuálnom svete. V praxi by to malo znamenať, že pod nohami nám bude vŕzgať sneh, zrniečka piesku sa nám budú otierať o palce na nohách a pri brodení sa cez virtuálne kaluže bude naokolo špliechať voda – aspoň teoreticky.

Tento absolútne šialený nápad predstavili na tohtoročnom medzinárodnom veľtrhu techniky CES. Virtuálna realita patrí k vzrušujúcim kategóriám už roky, no dosiahnuť absolútne zahĺbenie sa zatiaľ nikomu nepodarilo. Rozhodli sme sa dať topánkam a ovládačom Taclim šancu a zistiť, či prinesú nejaké dramatické zlepšenie zážitkov vo virtuálnej realite.

Ako dopadla skúška topánok

Tvorca topánok do nich nahral bojovú hru a našou úlohou bolo vstúpiť do arény medzi bojujúcich robotov. Prechádzali sme pritom po vode, betóne či piesku. Všetky odlišné prvky sme vnímali na prstoch, vankúšikoch nôh i pätách inak. Nenazvali by sme to realistickým vnímaním, no určite potlačilo predstavu, že sa v skutočnosti nachádzame uprostred preplneného kongresového centra v Las Vegas.

Topánky sa pripevňujú veľmi ľahko a majú relatívne jednoduchú konštrukciu. Navrchu chodidiel sú umiestnené dva popruhy podobne ako na športových sandáloch. Majú zabudované dotykové motory so spätnou väzbou v prednej a zadnej časti aj na jednom z popruhov. Pri chôdzi po priestore, teda vo virtuálnej realite to na sprostredkovanie šteklivého pocitu v nohách stačí. Motory sú aj na dlaniach ručných ovládačov, ktoré patria k topánkam, hoci nám nepripadali až také potrebné. A na rovinu – neboli ani veľmi inovatívne. Vyzerali skôr ako modifikované verzie ovládačov Oculus Touch.

Spoločnosť Cerevo verí, že súpravu Taclim sa jej podarí dodať na trh na jeseň roku 2017. Jeden pár topánok a ručných ovládačov by mal stáť okolo 1000 až 1500 dolárov. Je to poriadne vysoká cena, najmä s ohľadom na skutočnosť, že súprava je v súčasnosti kompatibilná iba s virtuálnou realitou od Googlu. Cerevo však pre najbližšiu budúcnosť sľubuje spoluprácu aj s väčšími platformami – konkrétne s firmami Oculus, Steam VR a PlayStation VR. V to aj dúfame, pretože bez podpory takýchto veľkých platforiem by si topánky veľa slávy neužili. V každom prípade je to veľmi zábavný doplnok a bol by ešte lepší, keby fungoval aj so senzormi snímajúcimi priestor. Potom by sme sa konečne mohli naozaj ponoriť do virtuálnej reality.

Zdroj: gizmodo.com