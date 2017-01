CES 2017: Táto inteligentná kefa na vlasy vás naučí ako sa správne česať

Ohodnoť článok

Táto inteligentná kefa na vlasy bude vašim trénerom česania, o ktorom by ste povedali, že ho nikdy nebudete potrebovať.

Mysleli ste si, že vaša technika kefovania vlasov je premyslená? Mýlili ste sa. Celý čas ste si vlasy kefovali zle. Teda aspoň to je to, čo by vám pravdepodobne povedal nový inteligentný vlasový tréner ukrytý v kefe Kérastase Hair, poháňaný technológiou Withings Tech, ktorá debutovala na CES 2017.

Vyvinutá v spolupráci s obrím experimentálnym technickým inkubátorom značky L’Oreal (Máte bod, ak ste vedeli, že niečo také existuje, pred tým ako sme Vám to povedali), dokáže táto inteligentná kefa študovať vašu techniku česania a tréner vylepší vaše návyky.

Kefa na vlasy akú ste ešte nikdy nevideli

Priali ste si niekedy kefu na vlasy s technickými špecifikáciami? 2017 je Váš rok! Vnútri vlasového trénera Kérastase Hair sú komponenty, ktoré môžete bežne nájsť v dnešných chytrých telefónoch, ako mikrofón, senzory, ktoré môžu detektovať, či sú vaše vlasy mokré alebo suché, akcelerometer a gyroskop na meranie orientácie kefy a pohybu.

Mikrofón môže počúvať zvuk kefovania Vašich vlasov a môže dokonca upozorniť na rozštiepené končeky a vyzdvihnúť nutnú starostlivosť o ne. Navyše, jeho 3-osí snímač preťaženia môže určiť výšku sily, ktorú prenášate na hlavu a ponúka tipy k udržovaniu zdravia Vašich korienkov vlasov.

Dostupná bude na konci roka

Kérastase Hair Tréner sa začne predávať na konci roka 2017, s cenovkou nepresahujúcou 200 $ a príde aj so sprievodnou aplikáciu, ktorá premietne dáta z pripojenej kefy do skóre kvality vlasov. Hodnotenie nie je založené len na jedinom faktore, ale bude brať do úvahy aspekty, ako je počasie vo vašom okolí, UV hodnoty a ďalšie. Ak je starostlivosť o vlasy niečím, čo budí váš záujem, vyzerá tento produkt mimoriadne zaujímavo

S “know-how” od firmy Withings (vlastnenou spoločnosťou Nokia) integrovanými do tejto kefy, pokračujú vývojári vo svojej snahe o dosiahnutie idei prepojenia predmetov dennej potreby. Váhy, teplomery a teraz, kefy na vlasy. Čo bude ďalej?

Zdroj: techradar.com