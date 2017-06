TIGER WOODS. Ako zarába a míňa peniaze golfista s majetkom v hodnote 740 miliónov dolárov

Tigera Woodsa zatkli v pondelok ráno 29. mája na Floride za šoférovanie pod vplyvom alkoholu.

Nie je to prvý Woodsov škandál. Jeho kariéra bola plná káuz, rozviedol sa s manželkou, návrat ku golfovej kariére mu marili zranenia.

Woods má však aj napriek tomu majetok, ktorý sa odhaduje na 740 miliónov dolárov, a je jeden z najlepšie platených športovcov všetkých čias. Stále má dosť hotovosti na kupovanie jácht, súkromných lietadiel či obrovských sídiel na zákazku.

Tiger Woods zarobil viac ako 1,4 miliardy dolárov, odkedy prešiel v roku 1996 k profesionálom.

Z toho viac ako 110 miliónov pochádza z výhier na ihrisku. Je suverénnou jednotkou v zozname najlepšie zarábajúcich.

Skutočné peniaze však prichádzajú z oblastí mimo ihriska. Na vrchole kariéry pred rokom 2000 zarábal Woods ročne 100 miliónov dolárov mimo golfu. V roku 2016 mu viac ako 45 miliónov vyniesli reklamy a poplatky za návrhy golfových ihrísk.

Woods spolupracuje s firmou Nike, odkedy prešiel v roku 1996 k profesionálom. V roku 2013 podpísal so značkou zmluvu v hodnote 200 miliónov dolárov. Tento víkend v Nike potvrdili, že budú pokračovať v spolupráci s ním aj napriek obvineniu z jazdy pod vplyvom alkoholu.

V roku 2016 ho časopis Forbes zaradil na 12. miesto v rebríčku najlepšie platených športovcov a hodnotu jeho majetku odhadli na 740 miliónov dolárov.

Woodsov život však nie je iba prechádzka po ružovej záhrade. V roku 2009 sa objavili správy, že podvádzal svoju manželku Elin Nordegrenovou. Dva dni nato narazil autom do požiarneho hydrantu rovno pred svojím domom.

Obvinili ho z aféry s Rachel Uchitelovou, manažérkou istého nočného klubu v New Yorku. O niekoľko mesiacov neskôr sa ozvalo niekoľko ďalších žien s tvrdením, že mali niečo s Woodsom.

Viacerí reklamní partneri ukončili s Woodsom spoluprácu z dôvodu jeho kontroverzného života. Patrili medzi ne spoločnosti AT&T, Gatorade, Gillette, Golf Digest, Tag Heuer. Jeho najväčší partner, Nike, mu ostal verný.

Rozvod ho v roku 2010 údajne stál 100 miliónov dolárov.

Jeho golfová kariéra začala ísť dolu vodou. Woods nevyhral nijaké významné golfové majstrovstvá od roku 2008 a nijaké turné od roku 2013.

Okrem toho zápasil s viacerými zraneniami. Keď ho zatkli za šoférovanie pod vplyvom alkoholu, vyhlásil, že to bola „nečakaná reakcia na predpísané lieky“. Nedávno absolvoval už štvrtú operáciu chrbta.

Napriek všetkým týmto problémom Woods naďalej pokračuje vo svojom rozhadzovačnom spôsobe života. Po rozvode údajne uvažoval o predaji svojej 47-metrovej mega-jachty Privacy, ktorá má hodnotu 25 miliónov dolárov. K predaju však nikdy nedošlo a plavidlo momentálne parkuje v lodenici v North Palm Beach na Floride.

Golf nie je jeho jediná vášeň. Woods zbožňuje harpúnovanie. Osvojil si hĺbkové potápanie, aby mohol loviť bez dýchacích prístrojov.

Vlastní 4-hektárovú nehnuteľnosť v oblasti Jupiter na Floride, ktorú si dal celú vystavať od základov za 55 miliónov dolárov.

Má tam aj vlastné zmenšené golfové ihrisko a súkromnú lodenicu.

V Jupiteri má dokonca aj vlastnú reštauráciu. „Po rokoch jedávania na cestách sa rozhodol doma v Jupiteri zrealizovať svoju predstavu o športovom bare na vyššej úrovni,“ cituje jeho webová stránka.

Aj keď nie je doma v Jupiteri, rád si so sebou bráva kúsok domova. Údajne si dáva vymeniť všetok nábytok v domoch, kde býva počas turnajov, za vlastný, aj keď tam strávi iba niekoľko dní.

Rád cestuje štýlovo a vlastní súkromné prúdové lietadlo Gulfstream G550 v hodnote 54 miliónov.

V januári letel prvý raz za 10 rokov komerčným letom z Los Angeles do Dubaja.

Veľa času aj peňazí investuje do pomoci rizikovej mládeži pre Nadáciu Tigera Woodsa. V roku 2012 jej venoval 12 miliónov dolárov.

Woods sa pri svojom extravagantnom životnom štýle nespolieha iba na výhry v golfe a príjmy z reklám. Podniká aj v golfovom biznise. V roku 2015 otvoril svoje prvé americké ihrisko v Houstone a momentálne pracuje na návrhu ihriska Trump International Golf Club v Dubaji.

How many strokes do you think Kai is going to give @tigerwoods and @realDonaldTrump ??? #golf pic.twitter.com/QyW9M6g2sb

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 23, 2016