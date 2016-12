Záhrada v decembri nespí. Nezabudnite chrániť tých najmenších

Ohodnoť článok

Profesionálni záhradkári vedia, že záhrada v decembri rozhodne nespí. Aj keď sa v nej naoko nič nedeje, je stále plná života. Aj keď záhrada v decembri nevyžaduje tak aktívnu údržbu ako počas leta a nič sa nestane, keď niektoré veci odložíte aj o pár týždňov, stále musíte myslieť na to, že v záhrade žije mnoho organizmov, ktoré sa snažia prežiť zimu. Veľkým nepriateľom je aj námraza, ktorá môže zničiť vzácne zbierkové, no aj ovocné stromy. Dodržte nasledujúce štyri rady a ochráňte svoju záhradu pred zimou.

Kopy lístia nepremiestňujte

Jesenné lístie, ktoré ste pohrabali a zabudli na kope už počas zimy nepresúvajte. Dôvodom sú chrobáky, ktoré sa v ňom rozhodli zimovať. Do tejto kopy lístia určite zaliezli aj rôzne slimáky alebo malé hlodavce, ktoré tu prečkajú zimu. Nezabúdajte na to, že záhrada je domovom mnohých druhov hmyzu, ktoré sa snažia prežiť. Práve takéto miesta ako je kopa lístia či diery v zemi sú ideálnym útočiskom.

Povedzte deťom, aby vybudovali vtáčiu búdku

Skýkorky môžu mať v zimných mesiacoch naozaj problém s hľadaním potravy. Povedzte svojim deťom, aby vybudovali búdku pre vtáky. Určite sa pri tom zabavia a pomôžu tak hladným sýkorkám, ktoré si toto miesto zapamätajú. Ak sa bojíte výkalov, umiestnite búdku nad trávnik a nie nad terasu. Vtáčia búdka je ideálne miesto pre zvyšky z kuchyne, ktoré nepremrznú. Skúste do nej dať rôzne semená či kusy slaniny a pozorujte vtáky, ako sa kŕmia. Koniec koncov, je to lepšie ako televízor.

V jazierku rozbíjajte pravidelne ľad

Ak máte jazierko, v ktorom sú ryby alebo vodné korytnačky, určite nezabudnite pravidelne rozbíjať ľad. Neokysličená voda môže živočíchy a organizmy v jazierku jednoducho udusiť. Tí, ktorí máte veľké jazierka a pravidelné rozbíjanie ľadu neprichádza do úvahy, položte na vodu kus polystyrénu alebo zviazanej slamy. Voda sa bude okysličovať cez rúrky a polystyrén. Rozbitie ľadu je však najúčinnejší spôsob, ako zabrániť uduseniu.

Pozor dávajte aj vtedy, keď sa oteplí – ryby zvyknú vyplávať na povrch a počas noci, keď opäť začne mrznúť zamrznú v ľade. Stáva sa to pomerne často, preto na jazierko dávajte počas zimy veľký pozor.

Námraza a návaly snehu zlomili už nejeden strom

Omrznuté konáre sú veľkým nepriateľom záhradkárov. Námraza, ktorá sa ukladá na konároch drevín ich často tak preváži, že sa jednoducho pod váhou ľadu zlomia. To isté platí aj pre sneh. Keď nasneží, nezabudnite zobrať metlu a sneh zo stromov a konárov pozhadzovať, pokiaľ to je možné. Aj keď sa to nezdá, kombinácia námrazy a snehu dokáže zlomiť aj veľké stromy. Nikto by nechcel, aby jeho vzácne dreviny padli pod váhou zimy.