Päť jarných prác v záhrade zoradených podľa dôležitosti

Konečne je tu jar, na ktorú sme všetci tak dlho čakali. To, že sa konečne otepľuje poteší najmä záhradkárov, ktorí sa nevedia dočkať toho, kedy opäť obujú gumáky, nasadia rukavice a strávia príjemný deň prácou v záhrade. Naša redakcia pre vás pripravila zoznam jarných tipov s ktorými preberiete vašu záhradu k životu rýchlejšie. V záhrade je toho čo robiť už koncom marca a začiatkom apríla. Poďme teda postupne. Tipy sme zoradili podľa dôležitosti od najdôležitejšieho kroku až po tie, ktoré môžu počkať aj do ďalšieho víkendu.

Ochráňte rastliny pred jarnými mrazmi. Mrznúť môže aj v apríli

Aj keď to už vyzerá tak, že jar je tu, prízemné mrazy nás môžu prekvapiť až do 15.5. Nezabudnite preto chrániť rastliny pred jarnými mrazmi. Prikrývať ich môžete senom či čečinou. Chrániť nemusíte jarné efeméry, čo sú napríklad snežienky. Pred mrazom chráňte najmä priesady zeleniny. Mráz vám môže ľahko zničiť tohtoročnú úrodu.

Vyčistite odtokové rúry, ktoré sú po zime zanesené odpadom

Aj keď sa to môže na prvý pohľad zdať ako zbytočná robota a môžete si myslieť, že sú aktuálne v záhrade aj lepšie aktivity na prácu, mýlite sa. S jarou prichádzajú aj jarné dažde, ktoré sa z vašej strechy musia zliať priamo do záhrady. Počas jesene a zimy sa v rýnach nahromadilo lístie a prach, ktoré tam celú zimu hnilo. Odstránenie a vyčistenie rýn je pre to jedna z prvých úloh, ktoré by ste mali v slnečnú sobotu spraviť.

Extra tip: Napoly nahnité lístie môžete použiť do kompostu alebo ako prírodné hnojivo pre záhony

Vyplejte skorú jarnú burinu ako prevenciu pred letom

S burinou budete mať problém po celý rok. Ak však začnete s vytrhávaním od skorej jari, burina nebude mať dostatok času na zosilnenie a rozmnoženie sa. To znamená menej práce neskôr. Extra tip: v prípade, že si neviete s burinou radi, použite prostriedok s názvom Roundup, ktorý patrí k najúčinnejším pomocníkom v záhrade, čo sa týka vyplievania buriny. Buďte však opatrní, aby ste nepoškodili aj chcené rastliny. Ide o silnú chemikáliu.

Vysaďte skorú jarnú zeleninu

Akonáhle zem rozmrzne, je pripravená na rast nových rastlín. Po zime je dostatočne vlhká a ideálna pre vysadenie jarnej zeleniny. Od konca marca až začiatku apríla môžeme do pripraveného skleníka vysievať šalát, reďkovku a hlavne priesady brokolice, karfiolu, uhoriek a taktiež bylinky. Ak skleník nemáte, priamo do záhrady môže koncom marca vysiať špenát, hrach či naklíčené zemiaky.

Pripravte na jar trávnik aj ovocné dreviny

Aj keď trávnik po zime môže vyzerať zúbožene, verte nám, nie je. Trávnik je zvyknutý na obdobie zimy a jediné čo potrebuje je čas na regeneráciu. Po roztopení snehu po trávniku nekráčajte. V teplé dopoludnie vám odporúčame trávnik prerezať vertikutátorom. Ten vám určite zapožičia akékoľvek záhradné centrum. Pointa spočíva v tom, aby trávnik začal znova rásť, potrebuje priestor, ktorý často nemá.

Termín „prerastený trávnik“ poznajú najmä odborníci a ide o stav, kedy je trávnik tak prehustený, že jednoducho nenájde priestor na rast nového. Vertikutáror odstráni z trávnika staré a suché časti, a vytvorí tak priestor pre rast nového a sviežeho trávnika. Pozornosť venujte aj ovocným drevinám a krom v záhrade. Správny rez zabezpečí nový a súmerný rast.