Týchto 7 návykov vám pomôže efektívne zvýšiť hladinu vašej energie

Vstávate s únavou? Nedarí sa vám prekonať popoludňajší útlm? Dôvodom môže byť viacero zle nastavených faktorov, súvisiacich s vašim životným štýlom. Nedostatok energie možno často napraviť prijatím jednoduchých zmien vo vašej každodennej rutine. Podľa odborníkov ide o týchto sedem návykov.

Určite si zdravé spôsoby ako sa vyrovnať so stresom

Nie je prekvapením, že emocionálny stres môže spôsobiť, že sa budete cítiť viac vyčerpaní. Stres má obrovský vplyv na vašu fyzickú pohodu.

Ako teda účinne bojovať proti stresu? Mnoho odborníkov sa zhoduje na tom, že je dôležité nájsť spôsob ako do vášho každodenného života integrovať meditáciu alebo všímavosť a to aj na päť minút každý deň. Rovnako je podľa nich dôležité zistiť čo vám pomáha uvoľniť sa, samozrejme zdravým spôsobom. Pre niektorých ľudí to je vedenie si denníka alebo čítanie – čokoľvek čo vám prináša radosť a cítiť sa energickejšie.

Obmedzte množstvo kofeínu, ktorý konzumujete

Keď sa cítite unavení, môže byť lákavé uvariť si tretiu alebo štvrtú šálku kávy aby ste sa opäť nakopli. Pitie príliš veľkého množstva kofeínu však môže mať paradoxný účinok, takže budete letargický. Rovnako to môže negatívne ovplyvniť váš spánkový režim.

Je dôležité uvedomiť si, že náhle zníženie príjmu kofeínu môže tiež spôsobiť, že sa budete spočiatku cítiť unavení. Telo si zvykne na kofeín ako stimulant a keď nie je prítomný, môžete zažiť pokles energie. Väčšina odborníkov navrhuje znižovať množstvo kofeínu postupne, až kým nezistíte, čo je pre vás ideálne množstvo.

Vytvorte si správny spánkový režim

Nie je potrebné vysvetľovať, že dostatok spánku vám dodáva energiu počas celého dňa. Ale tá nie je ovplyvnená len množstvom spánku, ale aj jeho kvalitou.

Na internete nájdete množstvo rád ako dosiahnuť kvalitnejší spánok, ako napríklad, chodiť spať v rovnaký čas každý deň, stlmiť si svetlá pred spaním, netráviť čas na mobile či počítači, vykonávať aktivity, ktoré považujete za relaxačné a podobne. Zaraďte ich do vašej spánkovej rutiny.

Pridajte viac pohybu

Pokúste sa začleniť cvičenie do svojho dňa – hoci len v malom množstve. Výskum ukázal, že každodenné cvičenie a pohyb sú nevyhnutné na zvýšenie hladiny energie. Nemusíte zdvíhať činky alebo behať päť kilometrov denne, aj menej náročný pohyb zvyšuje prietok kyslíka a hladiny hormónov, čo vám dodáva energiu.

Pite viac vody

Dehydratácia je častou príčinou nízkej energie. Z vody čerpajú naše krvinky okrem iného aj kyslík. Nízka hladina kyslíka sa prejavuje únavou, podráždenosťou a nepokojom. Ak na pitný režim zabúdate, na trhu existuje množstvo inteligentných fliaš, ktoré vás na jeho dodržiavanie upozornia formou aplikácie.

Dávajte pozor na čas strávený pred obrazovkou počas večerných hodín a tiež počas dňa

Je takmer samozrejmé, že nadmerný čas strávený pred obrazovkou v noci môže narušiť váš prirodzený spánkový cyklus a energiu nasledujúci deň. Priveľa času stráveného na telefóne, počítači alebo sledovaní televízie môže spôsobiť únavu narušením neurotransmiterov, ktoré sú nevyhnutné pre spánok a regeneráciu.

Avšak čas, ktorý počas dňa strávite pozeraním do telefónu alebo počítača, môže mať tiež škodlivý vplyv na vašu energetickú hladinu. Príliš veľa času pred obrazovkou môže viesť k únave očí, čo môže spôsobiť bolesti hlavy a sťažiť koncentráciu.

Žijeme v digitálnom svete a preto môže byť riešením pravidlo 20-20-20. Podľa Harvard Business Review „keď pracujete na notebooku, urobte si prestávku každých 20 minút. Pozerajte sa na predmet vzdialený 20 stôp (cca 6m) po dobu 20 sekúnd.

Vyhnite sa vynechávaniu jedál

Ak ste niekedy vynechali raňajky alebo ste pracovali priamo počas obedňajšej prestávky, pravdepodobne ste si všimli, že sa cítite viac groggy ako zvyčajne. Aj keď je úplne normálne vynechať jedlo, ak si počas dňa dáte za cieľ pravidelne jesť jedlá a občerstvenie bohaté na živiny môže to zvýšiť vašu energetickú hladinu.

Váš mozog potrebuje výživu, aby skutočne správne fungoval. Určite sa treba vyhýbať diétam, ktoré povzbudzujú ľudí, aby výrazne obmedzili príjem kalórií alebo eliminovali základné skupiny živín, ako sú sacharidy. To vás môže pripraviť o energiu.

