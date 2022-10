Čižmy na platforme – najmódnejšie topánky na chladné mesiace

Pri nákupe jesenných topánok sa väčšina dám drží niekoľkých overených štýlov, ktoré môžu vrstviť a kombinovať na množstvo spôsobov. Kľúčový faktor pri rozhodovaní, do ktorých čižiem investovať, je kombinácia štýlu, pohodlia a vedomia, že ich zima nezničí. Tento rok sa takýmito čižmami stávajú čižmy na platforme, ktoré pokiaľ si raz obujete, už nebudete chcieť nosiť žiadne iné.

Topánky na naozaj vysokej podrážke

Čižmy na platforme, a platformy všeobecne, zažívajú vďaka celebritám a influencerkám virálne chvíle. Od momentu, ako zažili na módnych prehliadkach jar/leto 2022 svoj návrat, ich silueta je hlavným hráčom vo všetkých módnych domoch. Svetovo známi dizajnéri pokračujú v pretváraní tejto skvelej verzie čižiem, vďaka čomu vnikajú vysoké i členkové čižmy na platforme prakticky na akúkoľvek príležitosť. Pravdou je, že tieto topánky nie sú len neuveriteľne trendy, ale sú tiež veľmi pohodlné. Umožňujú vám nosiť vysoké podpätky bez toho, aby ste to vôbec cítili. Získate tak niekoľko centimetrov navyše a nemusíte pritom obetovať vaše pohodlie ani dlhé prechádzky – aj to je pravdepodobne jeden z dôvodov, prečo ich dámy na celom svete tak milujú.

Túto jeseň a zimu sa z čižiem na platforme stáva nevyhnutná súčasť šatníka každej dámy. Môžete ich nosiť všade a so všetkým, čo v šatníku máte. Všetko záleží iba od štýlu čižiem, ktorý si zvolíte. Sú skvelou voľbou na každý deň, do práce, na nákupy, na prechádzky, ale tiež na stretnutia s priateľmi. Skvelo vyzerajú so všetkým, od pletených šiat, až po sukňu s nízkym pásom. Noste ich pokojne aj ku kvetinovým maxi šatám alebo k širokým džínsom.

Aká výška čižiem na platforme je trendy?

Všetky sú trendy! Čižmy po kolená sú napríklad veľmi častou voľbou módnych návrhárov, pretože si do nich môžete obuť podkolienky, ktoré sú silným kandidátom na najobľúbenejší jesenný look tohto roku. Iste, niektoré dámy sa môžu rozhodnúť, že zvolia čižmy až po stehná, a túto sezónu tým určite nič nepokazia. Pre tie dámy, ktoré však rady hrajú na istotu, bude varianta čižiem po kolená v nasledujúcich chladných mesiacoch alfou a omegou. A nebojte sa, či už si vyberiete čižmy na podpätku alebo tie ploché, platforma to zachráni, a podkolienky nájdete vo všetkých štýloch a veľkostiach.

Členkové čižmy sú pravdepodobne ešte bezpečnejšou možnosťou. Nie je potrebné argumentovať, prečo by ste ich mali nosiť – každá žena výhody tejto obuvi dokonale pozná, a pravdepodobne nejaký pár členkových čižiem i vlastní. V kombinácií s platformou sú však rovnako módne! Ak sa o tom potrebujete presvedčiť, stačí sa pozrieť na ulici okolo seba – táto vylepšená klasika vás určite nenechá chladnými.

Snehule na platforme? Prečo nie!

Keď okúsite príjemné teplo, ktoré poskytujú snehule, nebudete chcieť nosiť nič iné. Módni návrhári to vedia, preto rôzne trendy aplikujú aj na tento druh obuvi. Skvelé snehule na platforme sú voľbou číslo jeden pre každú dámu, ktorá miluje teplo, pohodlie a potrpí si na módne trendy. Na Slovensku tieto topánky navyše dokážete skvele využiť. Nakoľko u nás v zime často sneží, môžete ich nosiť aj počas bežných dní. Rozhodne ich ale zužitkujete aj počas prechádzok v prírode, či na svahu pri rôznych outdoorových športoch, vrátane lyžovania. Nech už sa rozhodnete pre akýkoľvek druh čižiem na platforme, vždy nakupujte u overených predajcov a distribútorov, ako je napríklad CCC. U nich nájdete množstvo skvelých kvalitných topánok, z ktorých si môžete vybrať obuv vhodnú na každú príležitosť.