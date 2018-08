Táto vec v peňaženke zvýši šancu, že ju v prípade straty dostanete späť Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Neviete vo svojej peňaženke nájsť čo hľadáte, keď to potrebujete? To preto, že ste si ju časom naplnili zbytočnými blokmi a inými vecami, ktoré nepotrebujete. Tu je zopár vecí, ktoré by v nej chýbať nemali a tie, ktoré vás môžu dostať do problémov.

Noste so sebou maximálne dve kreditné karty naraz

Je to vec prevencie proti krádeži. Čím viac kreditných kariet nesiete, tým ľahšie je pre niekoho, vytiahnuť vám väčšie množstvo peňazí. Navyše ak vám kartu ukradnú a máte inú, nemusíte zdĺhavo čakať kým vám vystavia novú.

Nenoste so sebou darčekové karty

Chápeme, vždy keď idete okolo obchodu, v ktorom máte zakúpenú darčekovú poukážku, ju nemáte po ruke. Avšak nosenie všetkých možných poukážok vám môže narobiť viac škody ako osohu. Ak vám ju ukradnú, peniaze z nej už neuvidíte. Takže ak neviete, že idete do obchodu, kde máte tieto kartičky, nechajte ich doma.

Prečítajte si: 10 chýb, ktoré vám bránia zbohatnúť

Majte so sebou 20 euro a pár drobných

Žijeme vo svete debetných kariet, ale hotovosť je stále kráľom. Urobte si pravidlo, aby ste vždy mali 20 euro na bezpečnom mieste, kde viete, že ich neminiete, pokiaľ nebudete musieť. Pridajte k tomu niekoľko drobných, ktoré je dobré mať po ruke na menšie výdavky.

Nenoste so sebou viac dokladov totožnosti

Stratíte ich a hrozí vám odcudzenie identity, nehovoriac o tom, že je naozaj otravné a zdĺhavé ich nanovo vybaviť. Radšej si ich nechajte na bezpečnom mieste doma.

Vyhodte všetky bloky

Držať všetky bloky v peňaženke je neprehľadné a zaťažujúce. Namiesto toho, si tie dôležite oskenujte a odložte, prípadne použite aplikáciu, do ktorej si ich môžete naskenovať a zorganizovať.

Noste so sebou fotku bábätka

Podľa štúdie z univerzity v Hertfordshire v Anglicku, obrázok roztomilého dieťaťa je jedinou položkou, ktorá by mohla nútiť človeka, aby vynaložil všetko úsilie na vrátenie peňaženky majiteľovi. (V štúdii sa vrátilo 88 % peňaženiek s detskou fotografiou.)

Čítajte tiež:

Ako si zarobiť peniaze počas spánku

7 z najbohatších párov sveta

4 tipy ako sa budete cítiť lepšie ohľadom vašej finančnej situácie