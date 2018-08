Slováci si chcú vyskúšať život digitálneho nomáda a kombinovať prácu z kancelárie a z domu Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Smartfóny, tablety či inteligentné hodinky sa stali za posledné desaťročie dominantou technologického sveta a využívajú ich aj Slováci. Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak prostredníctvom spoločnosti Ipsos preto pri príležitosti predstavenia svojich najnovších zariadení – tabletov Galaxy Tab S4, Galaxy Tab A 10.5, smartfónu Galaxy Note9 a inteligentných hodiniek Galaxy Watch, realizovala v závere júla na reprezentatívnej vzorke 800 respondentov vo veku od 18 do 65 rokov prieskum, ako Slováci vnímajú mobilné technológie.

Pri práci chceme viac voľnosti

Až 67,9 % by si radi vyskúšali život digitálneho nomáda, resp. by chceli kombinovať prácu z kancelárie a z domu, a boli tak flexibilnejší, ak by mali k dispozícii ideálne prístroje na prácu. Viac ako 16 % uviedlo, že sú radi flexibilní a moderné technológie bežne využívajú na prácu odkiaľkoľvek. Len 16,1 % odpovedalo, že sú spokojní s prácou v kancelárii, na ktorú sú zvyknutí. Takmer polovica (48,7 %) pracuje okrem kancelárie aj doma, prípadne v reštauračných zariadeniach a kaviarňach (14,6 %), či v parku (8,9 %).

„Výsledky prieskumu nám ukázali, že naše najnovšie mobilné zariadenia – tablet Galaxy Tab S4 a smartfón Galaxy Note9 – budú ideálnymi prostriedkami pre všetkých, ktorí chcú byť pri svojej práci flexibilnejší,“ uviedol Ivan Kapec zo spoločnosti Samsung Electronics.

Vystačíme si so smartfónom

Ak sme mimo kancelárie, na prácu si vystačíme len so smartfónom a to až 29,7 % z nás. Pre 31,4 % opýtaných je potrebný spoľahlivý notebook a smartfón používajú len ako doplnok. Smartfón a notebook na prácu potrebuje, ale v prípade naozaj kvalitného telefónu by prácu robili len na ňom až 22,9 % respondentov. Pri práci však využívame aj kombináciu smartfónu a tabletu v sete s klávesnicou. V prípade naozaj kvalitného telefónu by si vedelo prácu robiť len na ňom a plne nahradiť tablet 13,5 % Slovákov.

Surfovanie po internete, ale aj na fotografovanie

Prieskum tiež zisťoval, ako využívame smartfóny. Vyše 90 % uviedlo, že na telefonovanie, 88,8 % na fotografovanie, 86,2 % na SMS-kovanie a až 81,2 % na surfovanie po internete – čítanie správ či na sledovanie sociálnych sietí. Ďalej nasledovali chatovanie (70 %), počúvanie hudby (61 %), tvorba a úprava dokumentov (55,6 %) a sledovanie videí a filmov. Len 7,7 % uviedlo, že nevlastní smartfón.

Život si vieme predstaviť aj s dotykovým perom

Slováci sa nebránia ani tzv. stylusu. Ak by ho mal smartfón vo výbave, najčastejšie si vieme predstaviť jeho vyžitie na klasické ovládanie namiesto prsta (41,8 %), ale aj na písanie (25,1 %), kreslenie (17,6 %) či editáciu dokumentov a úpravu fotografií (15,5%).

Inteligentné hodinky najmä na monitorovanie životných funkcií

Inteligentné hodinky využíva len 17 % Slovákov. Ak by ich však vlastnili, alebo aj vlastnia, 59,3 % opýtaných by ich využívalo na monitoring telesných funkcií a aktivít, akými sú šport, chôdza, spánok. 24,4 % by chcelo prostredníctvom nich telefonovať aj bez mobilného telefónu, prípadne by chceli byť stále online aj bez mobilného telefónu (23,2 %).

„Takmer polovica Slovákov by inteligentné hodiny chcela využívať na telefonovanie aj bez mobilného telefónu, alebo byť zároveň online. Nové Samsung Galaxy Watch vo verzii LTE im to čoskoro poskytnú,“ doplnil Ivan Kapec.

Rovnaký prieskum bol realizovaný aj v Českej republike a výsledky sú až na minimálne odchýlky rovnaké.