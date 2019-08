S týmto zvládnete vašu nervozitu z akéhokoľvek prejavu či prezentácie

Prezentácia môže byť príležitosťou na to ako zažiariť, či byť vypočutý, avšak veľa ľudí sa prejavu na verejnosti skôr obáva.

Našťastie, existujú spôsoby ako takúto nervozitu zvládnuť. Tu je niekoľko tipov od psychológov a odborníkov.

1. Premeňte pocit nervozity na pocit vzrušenia/ nadšenia.

Ak máte obavy z rečníckych prejavov, nepočúvajte rady ak ,,zachovaj pokoj a jednoducho pokračuj“. Namiesto toho si skúste predstaviť, že potenie dlaní a búšenie srdca sú vlastne prejavy vzrušenia. Podľa štúdie Harvard Business School z roku 2014, toto prehodnotenie úzkosti môže skutočne pomôcť zabrániť nervom, aby vás ohromili. To ako svoju nervozitu či úzkosť vnímate, dokáže zmeniť to aký podáte výkon.

V jednej štúdii, profesorka Alison Wood Brooks požiadala účastníkov aby spievali pieseň ,,Don’t stop believin“ pred skupinkou ľudí. Pred tým ako začali spievať mali povedať ,,Som nervózny“, ,,Teším sa“, alebo nič nehovoriť. Ich výkon bol následné zmeraný. Účastníci, ktorí pred spevom vyhlásili ,,Teším sa“ podali lepší výkon ako ostatné skupiny.

2. Vezmite to ako príležitosť podeliť sa o vaše nápady. Nie je to len o vás.

Amanda Hennessey, zakladateľka Boston Public Speaking, trénuje ľudí viac ako desať rokov. Odporúča aby ste sa skôr než na seba, sústredili na cenné informácie, ktoré sa chystáte poskytnúť. Prejav sa tak stane „výmenou názorov, nie referendom o vašej vlastnej hodnote“, povedala.

Podľa Hennessey by sa prednášajúci mal sústrediť na to, čo táto prezentácia prinesie klientovi, alebo kolegom, pre ktorých prednáša. To ho nakopne tým správnym smerom.

Ak si v mysli začnete prehrávať hororové príbehy o tom, ako táto prezentácia dopadne, Hennessey navrhuje aby ste vyskúšali jednoduchú uzemňujúcu techniku, ktorá vám pomôže zostať nepretržite prítomný.

,,Cíťte ako stojíte nohami pevne na zemi a začnite si všímať veci okolo vás, pozrite sa na niečo na vašom stole čo vás robí šťastným a poriadne si to prezrite. Chceme sa tým vrátiť do súčasnosti, namiesto toho aby sme sa premietali do budúcnosti, ktorá neexistuje.“

3. Nelipnite na každom slove.

Ak ste vykonali potrebnú prípravu, neučte sa prejav od slova do slova ako nejaký scenár. Môže vás postihnúť paralýza z analýzy.

Častokrát pokazíme niečo tým, že začneme venovať prílišnú pozornosť detailom.

Rozptýľte sa tým, že sa na rozdiel od jednotlivých slov sústredíte skôr na pointu vášho prejavu, čo je vašim cieľom a čo chcete vaším prejavom povedať.

Hovorte si pozitívne afirmácie ako napríklad ,,Mám to v kapse“ , ,,Teším sa, že sa môžem podeliť o to, na čom mi naozaj záleží“, ,,Dokážem to“. Napíšte si ich na kúsok papiera a noste ho v peňaženke, aby ste si ich mohli pred prejavom prečítať.

4. Zacvičte si

Existuje veľké množstvo výskumov, ktoré ukazujú, že aeróbne cvičenie môže znížiť biologickú stresovú reakciu tela. Ak to zapadá do vášho životného štýlu a rutiny, začleňte ho ako súčasť prípravy na rečnenie.

Nerobte to však nasilu, len aby ste prejav zvládli. Na rituály si treba dať pozor, aby ste sa na to príliš neupli.

To zvládnete!

