5 otravných spôsobov, ktorými „vytáčate" svojich kolegov a ani o tom neviete

Na pracovisku sa často dopúšťame niekoľkých hriechov ako pripisovanie si zásluh za prácu kolegu, obviňovanie ostatných za vlastné chyby, vyhýbanie sa dôležitým termínom či nemiestne chovanie sa. Existujú však aj zdanlivo neškodné veci, ktoré robíme, a ktoré obťažujú našich kolegov.

Ste chorý v práci

Možno sa vám zdá hrdinské prísť do práce aj keď ste práve chorý, no mnohí kolegovia to vnímajú negatívne. Pre niektorých ľudí je dokonca nebezpečné byť v blízkosti chorého človeka. V prípade choroby sa pokúste radšej pracovať z domu, alebo navštívte lekára a doprajte si čas potrebný na vyliečenie sa.

Ohrievate si zvyšky jedla

Nie každá vôňa jedla je príjemná. Ohrievanie obzvlášť páchnúceho jedla ako sú ryby, v kacelárii môže vašich kolegov výrazne obťažovať. Majte na pamäti, že všetci pracujeme v tesnej blízkosti a je pravdepodobné, že každý z nás má veľmi odlišné preferencie, záujmy a návyky. Snažte sa rešpektovať aspoň vašich najbližších kolegov, uvidíte, že to ocenia.

Leziete do za*ku vašim nadriadeným

K tomuto problemu sa spolupracovníci neradi vyjadrujú, na koľko ide o veľmi subjektívnu a nepríjemnú záležitosť. Kolegu, ktorý sa snaži votrieť do priazne nadriadeným, obzvlášť nevhodným spôsobom, vnímaju ostatní ako nedôveryhodného. Radšej majú pocit celku a tímu ako získavanie si bodov u šéfa.

Nenecháte nikoho dohovoriť

Tí z nás, ktorí sú viac extroverti a zhovorčivejší, si často nevšimnú, keď chcú tichší jednotlivci niečím prispieť do konverzácie a môžu nevedomky ignorovať ich myšlienky. Je dôležité prestať reahovať a dať priestor ostatným. Extroverti totiž premýšľajú nahlas čo môže tichších kolegov zastrašiť.

Vybavujete si súkromné hovory v prítomnosti ostatných

Osobné rozhovory by mali ostať osobnýmmi. Vykonávajte ich v čase kedy nerušia vašich spolupracovníkov.

Uvedené zlozvyky nie sú jediné, ktorými viete vašich kolegov priviesť do nepríčetnosti. Medzi ďaľšie časté sťažnosti patrí: používanie cudzieho monitoru či počítaču, neustále sťažovanie sa, zneuživanie pracovnej felxibility a samozrejme ohováranie druhých. Ak chcete mať v práci pokoj a harmóniu, určite sa im vyvarujte.