Posunutím času vašich raňajok dokážete schudnúť niekoľko kíl. Tvrdí profesor Tim Spector

Zmena času vašich raňajok môže byť chýbajúcou ingredienciou, ktorá spomaľuje vaše chudnutie.

Mnoho ľudi raňajkuje medzi 7.00-9.00. Ale Tim Spector, profesor genetickej epidemiológie na King’s College London, navrhol posunúť čas raňajok na 11:00.

Ľudia majú tendenciu večerať neskôr ako predchádzajúce generácie, o 20:00 alebo 21:00.

Znamená to, že jedia v oveľa širšom časovom okne, čo by mohlo zvýšiť spotrebu kalórií. Medzi dňami by ste podľa neho mali totiž dosiahnuť 14-hodinový pôst.

„Funguje to, pretože mikróby v našich črevách majú cirkadiánny rytmus ako my a potrebujú oddych. Štúdie naznačujú, že neskoršie raňajky na dosiahnutie 14-hodinového pôstu môžu ľuďom pomôcť schudnúť 4 až 11 kíl počas niekoľkých mesiacov.“

Poznatky profesora Spectora naznačujú, že niekto by mohol raňajkovať aj o 8:00, pokiaľ večeru zjedol do 18:00.

Metóda funguje rovnako, aj pri vytváraní dlhého časového úseku, v ktorom je črevo v stave nalačno. V skutočnosti vedci minulý týždeň povedali, že je lepšie držať sa stravovacieho plánu.

Zistili, že vynechať večeru – zjesť posledné jedlo pred 15:00 – je lepšie ako vynechať raňajky, aby ste schudli.

Vedci, ktorí analyzovali 250 štúdií, uviedli, že kontrola hladiny cukru v krvi prebieha ráno a „metabolizmus je určitým spôsobom optimalizovaný (na jedenie)“.

Dobrovoľníci boli menej hladní, keď jedli medzi 8:00 a 14:00, uviedli vedci z University of Alabama.

Pôst sa stal populárnou metódou chudnutia. Profesor Spector uviedol, že odloženie raňajok je oveľa jednoduchšia metóda pôstu ako diéty typu 5:2, pri ktorých päť dní jete, čo máte radi, a potom máte len 500 kalórií na dva dni každý týždeň.

Množstvo výskumov naznačuje, že pôst pri chudnutí funguje, no nezdá sa, že by to bolo o nič prospešnejšie ako tradičné obmedzenie kalórií.

Jedna štúdia ukázala, že pôst bez zlepšenia vašej stravy chudnutie nepodporí.

Čítajte tiež: