Nedajú vám vaše myšlienky spať? Vyskúšajte toto

Jednu minútu ste unavení, ďalšiu rozmýšľate prečo majú žirafy taký dlhý krk. Znie vám to povedome? Naše myšlienky neskoro v noci môžu byť dosť bizarné.

Pred uložením sa do postele spravíte všetko čo je nevyhnutné, dáte sa do pohody a čakáte kým sa vás zmocní blažený, hlboký spánok. Bum! Zrazu ste úplne hore a v hlave vám prebieha všetko po evolučnú teóriu existencie.

Tieto myšlienky neskoro v noci sú častejšie, ako si myslíte. Majú v skutočnosti nejaký význam? A mali by ste sa obávať, ak zrazu uvažujete, prečo sú plameniaky ružové?

Existujú dva spôsoby, ako sa na to pozerať. A záleží na type myšlienok, ktoré máte a na tom, či sa opakujú alebo nie. Pre väčšinu ľudí ide o príčinu prejedenia sa pred spaním alebo príliš veľa času stráveného na Netflixe. Ak sú však vaše myšlienky spôsobené starosťami, ktoré ovplyvňujú váš každodenný život a tiež ovplyvňujú váš spánok, je čas konať.

Prečo máme náhodné myšlienky práve v noci?

Vedci v skutočnosti na to nemajú solídnu odpoveď. Môže to byť niečo, čo súvisí s tým čo sa práve deje vo vašom živote, alebo niečo tak neuveriteľne náhodné, že aby si ostatní nemysleli, že ste sa zbláznili, to radšej nikomu nepoviete.

Samozrejme, že ste sa nezbláznili a pravdepodobne sa to deje z veľmi jednoduchého dôvodu. Medzi najbežnejšie dôvody patrí:

Príliš veľa jedla tesne pred spaním

Alkohol

Konzumácia veľkého množstva cukru pred spaním

Cvičenie priamo pred spaním

Sledovanie príliš akčných filmov pred spaním

Počúvanie rýchlej hudby pred spaním

Skrolovanie sociálnymi médiami pred spaním

Príliš premýšľate o malých udalostiach, ktoré sa vyskytli počas celého dňa

Alebo všetko naraz. Zvyčajne keď konečne ideme spať, ide pravdepodobne o prvý krát kedy sa za celý deň poriadne zastavíme. Väčšina z nás totiž behá od jednej aktivity k druhej a nikdy nemá dostatok času dať sa pred spaním do kľudu. Vaša myseľ je zvyknutá neustále na niečo myslieť.

Ak v noci mávate myšlienky, ktoré sú náhodné a nedávajú žiaden zmysel, považujte to za normálne. Ak však máte neskoro v noci myšlienky, ktoré sa opakujú, sú znepokojujúce a založené na strachu, musíte ich riešiť.

Položte si tieto otázky

Čoho sa bojíte? Rozložte svoj strach na jednotlivé detaily a odstaňte všetky, ktoré vznikli zbytočnou konšpiráciou.

Aká ja pravdepodobnosť, že sa to čoho sa bojíte stane realitou?

Keby sa to skutočne stalo, vedeli by ste nájsť spôsobom ako sa s danou situáciou vyrovnať?

Ak zistíte kde je problém a rozmeníte ho na drobné, okamžite si svoje myšlienky zjednodušíte. Pravdepodobnosť, že sa daný problém stane skutočnosťou je taká malá, že sa o ňom ani neoplatí premýšľať.

Identifikáciou tohto problému, označením najhoršej udalosti, ktorá by z toho mohla vyplynúť, a následným zistením, ako sa s tým vysporiadať, problém doslova odstraňujete.

Odtlačte ho

Ďalšou užitočnou metódou je, že si predstavujete problém, o ktorom uvažujete, ako farbu alebo predmet. Potom si predstavte, že ho tlačíte preč a rozhodne vyslovíte „nie“.

Môžete to povedať nahlas, alebo len vo vašej mysli. Potom si daný problém predstavíte vytlačený tak ďaleko, že ho už viac nevidíte. Čím viac krát toto zopakujete, tým lepšie sa budete cítiť. Vyskúšajte to sami.

