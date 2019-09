Ako sa vaše nezjedené zvyšky jedla podieľajú na ničení klímy

Vaša stopa potravinového odpadu je väčšia, ako si myslíte. Tu je návod, ako minimalizovať jej vplyv na klímu. (A nie, kompostovanie nie je odpoveďou.)

Vedomé jedenie (mindful eating) v poslednom čase vyvoláva vlnu nepokoja. Ľudia venujú pozornosť príchutiam svojho jedla a dávajú pozor, aby prestali, keď sa cítia plní. Len málokto však premýšľa o potravinách, ktoré nezjedia -to čo sa na konci večera vyhodí do popolnice alebo kompostu, alebo sa v chladničke skazí skôr, ako sa dostane na tanier.

Podľa správy, ktorú vo štvrtok zverejnil WRI (World Resources Institute), je plytvanie potravinami jedným z najviac prehliadaných prispievateľov ku klimatickej kríze. Takmer tretina všetkých potravín vyrobených na svete sa každý rok vyhodí (alebo inak plytvá), čo predstavuje približne 8% ročných emisií skleníkových plynov. Štvrtina všetkej vody používanej v poľnohospodárstve ide na výrobu potravín, ktoré sa nikdy nekonzumujú a ich pestovanie si vyžaduje poľnohospodársku oblasť s veľkosťou Číny. Správa navyše varuje, že ak sa situácia nepodarí zvládnuť, budeme musieť v priebehu nasledujúcich troch desaťročí premeniť prírodnú pôdu Argentíny na farmy, aby sme vyhoveli svetovým potravinovým požiadavkám.

Tomu sa však môžeme vyhnúť, tvrdia autori, ak do roku 2030 znížime množstvo potravinového odpadu na polovicu. „Znížiť potravinový odpad na polovicu do roku 2030 je rozhodujúce, ak chceme nakŕmiť svet bez toho, aby sme zničili planétu,“ povedal vedúci pracovník WRI Andrew Steer.

V správe sa uvádza, ako môžu vlády, spoločnosti, maloobchodníci, poľnohospodári a spotrebitelia prispieť k splneniu tohto cieľa, ktorý pôvodne stanovila OSN v roku 2015. Pre nás, ktorí jedia niekoľko krát denne to znamená – v najjednoduchšom zmysle – prestať vyhadzovať toľko jedla.

Strata potravín sa v rôznych častiach sveta a dodávateľského reťazca líši. Tretina z 1,3 miliárd ton potravín vyhodených každý rok sa vyskytuje v rozvojových krajinách, kde poľnohospodári bojujú o to, aby svoje výrobky uviedli na trh skôr, ako sa kazia, kvôli problémom, ako je nedostatok chladenia a zlé cesty. Rovnako veľa premrhajú spotrebitelia v bohatých krajinách, ktorí nedojedia svoje zvyšky. (Zvyšok možno pripísať problémom pri spracovaní, balení a distribúcii potravín.)

Spotrebitelia spôsobujú takmer 60% potravinového odpadu v Severnej Amerike a viac ako 40% v Európe. Zvyčajne sa to týka dvoch hlavných problémov, nakupujeme príliš veľa potravín a nespotrebujeme ich včas.

Vedieme rušné životy a považujeme za samozrejmé, že môžeme kedykoľvek skočiť do obchodu a kúpiť, čo potrebujeme – často sa dostaneme domov a uvedomíme si, že sme to skutočne nepotrebovali. Rovnako nie sme veľmi dobrí vo veľkosti porcií. Príliš veľa varíme a potom zvyšky nedojeme.

Musíme prehodnotiť, čo je odpad a čo nie je odpad. Možno ste zvyknutí variť s kapustou alebo mangoldom, ale vyhodíte stonky. Avšak existuje veľa receptov, ktoré používajú stonku. Využitie celej zložky … znižuje množstvo odpadu potravín, ktorý vyrábate.

Mrháte všetkými zdrojmi, ktoré sa použili na výrobu tohto jedla – pôdou, vodou, prácou a energiou, ktorá bola potrebná na spracovanie, prepravu a skladovanie.

Podľa niektorých odhadov výroba jediného štvrťkilového hamburgera znamená 52 l vody, 13 kilogramov kravského krmiva a približne 6m2 pôdy, plus uhlíkovú stopu chovu, zabíjania, balenia, skladovania a predaja mletého hovädzieho mäsa. Ak necháte tento hamburger v mrazničke niekoľko mesiacov a potom sa rozhodnete, že je príliš starý na jedenie, vyhodíte všetky zdroje spolu s ním.

Nie všetok potravinový odpad sa vytvára rovnako. Hovädzie a mliečne výrobky majú najvyššiu environmentálnu stopu. Výroba ovocia alebo zeleniny vyžaduje menej zdrojov, ale to neznamená, že ak vyhodíte všetky svoje šupky z banánov a zjete všetko svoje mäso, je to v poriadku.

Sčítajú sa aj zdanlivo nepodstatné veci. Napríklad jablká, ktoré nie sú zďaleka také náročné na zdroje ako mäso. Ak vždy odstránite šupku, môžete vyhadzovať približne desatinu každého jablka, ktoré jete vy alebo vaše deti. Teraz si predstavte, že ľudia na celom svete vyhodia 10% z každého jablka. Je to veľa jedlých, výživných potravín a veľa produkčnej energie, ktorá sa stráca. Existujú určité druhy správania, ktoré robíme automaticky a teraz vidíme, že sú zbytočné a možno nie správne z hľadiska výživy alebo klímy.

Vaším cieľom nemusí byť zníženie potravinového odpadu, aby sa skutočne znížilo množstvo potravinového odpadu. Vaším cieľom môže byť ušetriť peniaze a ušetriť výlety do supermarketu – čo môže tiež pomôcť zachrániť planétu.

Zníženie potravinového odpadu nie je len na spotrebiteľoch. Výrobcovia môžu po opustení farmy zlepšiť efektívnosť, technológiu a balenie, aby lepšie uchovali potraviny. Maloobchodníci môžu skladovať „škaredé“ ovocie a zeleninu, ktoré nevyzerajú dokonale, ale sú dokonale dobré na konzumáciu. Vedeli ste, že dátum spotreby nemá nič spoločné s bezpečnosťou potravín? Spoločnosti by ich mohli stiahnuť z ich výrobkov a vlády môžu prijať právne predpisy na štandardizáciu označovania, takže kupujúci nemajú dojem, že jedlo sa pokazilo, keď to tak nebolo. V reštauráciách by mali podávať menšie porcie.

Bude potrebné všetko a ešte viac na zvládnutie neustáleho nárastu potravinového odpadu, ktorý zvyšuje emisie skleníkových plynov, ničenie ekosystémov a globálnu potravinovú neistotu. Každý z nás môže byť súčasťou riešenia tým, že zmení malé, ale hlboko zakorenené stravovacie návyky, inteligentnejšie nakupuje, varí iba toľko, koľko potrebuje a skutočne skonzumuje všetky zvyšky.

